El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este miércoles los «cuatro bulos» que el Gobierno de Pedro Sánchez está propagando en relación a la proposición de ley que PP-A y Vox tramitan en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos en el entorno natural de Doñana.

En una rueda de prensa en la sede del PP para explicar la agenda de campaña del partido de cara al 28M, Bendodo ha recalcado que los regadíos están «a 30 kilómetros del parque nacional», que «los expedientes sancionadores siguen adelante», que con la citada norma se «protege» Doñana y que, además, «no se toca» el acuífero.

Asimismo, el también parlamentario andaluz ha señalado la «gran oportunidad» que tiene la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de acudir a la llamada de la Cámara autonómica: «Tiene una magnífica oportunidad con el tema de Doñana para redimirse del insulto que le hizo a los andaluces llamándolos ‘ese rinconcito de España’. Si no comparece ante el Parlamento ante las explicaciones que se le van a pedir sería un segundo insulto a los andaluces. Yo entiendo que no quiera acudir, porque claro, todo era mentira, todo era un bulo». Concretamente, «cuatro bulos», ha subrayado.

«Los regadíos que se quieren regularizar no tienen nada que ver con el parque. No están dentro, están a 30 kilómetros del parque nacional de Doñana. Primer bulo, porque Sánchez decía que estaban dentro», ha comenzado a enumerar Bendodo.

«Segundo bulo: no se amnistía a nadie. Los expedientes sancionadores por incumplimiento expedidos hasta ahora continúan su curso», ha proseguido. «Tercer bulo: no se está atacando a Doñana. Estamos protegiendo Doñana. Intentamos salvaguardar los valores ecológicos del parque nacional. Y cuarto bulo que alimenta también el Gobierno de Sánchez: no se toca el acuífero, sino que se protege. Me parece muy bien que el sanchismo quiera recuperar territorio en Andalucía agarrándose a un clavo ardiendo, pero que no lo haga en base a un hecho incierto. Son cuatro bulos los que está difundiendo el Gobierno, que lo que debería hacer aquí es acometer las obras que tiene obligadas, un túnel y una presa. Si se hicieran, no habría problemas con los regantes ni con los agricultores», ha zanjado el popular.

Ingreso en prisión de Griñán

Por otra parte, ante el hecho de que la Audiencia de Sevilla siga los pasos para tramitar el posible ingreso en la cárcel del ex presidente socialista andaluz Jose Antonio Griñán, Bendodo se ha expresado en los mismos términos que en otras ocasiones.

«Nosotros le deseamos al presidente Griñán una pronta recuperación y lo más satisfactoria posible. No deseamos que nadie en esas circunstancias de salud entre en la cárcel, pero evidentemente no es una decisión nuestra sino de los órganos judiciales en este caso», ha manifestado el dirigente del PP.

En concreto, la Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva providencia en la que da cuenta de que de la nueva documentación aportada por la defensa de Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el caso ERE, se desprende que el mismo «ha concluido las sesiones de radioterapia» previstas por el cáncer de próstata que alega para reclamar la suspensión de su pena de prisión.