Cortés (Vox) responde a Otegi por reclamar una selección vasca de fútbol: «¡Que te f*****, terrorista!»

«¡Que te f*****, terrorista!». Así ha replicado el presidente de Vox Andalucía, Javier Cortés, al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, tras reclamar éste una selección vasca de fútbol: «¡Nuestra nación, nuestra gente, nuestra selección nacional!», proclamó este lunes en X. A ello añadió una imagen de los capitanes de la Real Sociedad y el Athletic Club, Ignacio Kortabarria y José Ángel Iribar, portando la ikurriña en el derbi vasco de 1976 disputado en Atocha.

La respuesta de Cortés ha llegado 24 horas después y se ha remitido a sólo cuatro palabras, pero ha desencadenado numerosas reacciones en redes sociales. Otegi, recordemos, ha cumplido penas de prisión por el secuestro del empresario Luis Abaitua o por intentar reorganizar Batasuna bajo las órdenes de ETA, y Bildu presentó a las últimas elecciones municipales a siete ex etarras condenados a 158 años de cárcel por delitos de sangre.

Que te follen terrorista!!! https://t.co/2pafBbzlUW — Javier Cortés (@Javicortes_VOX) July 14, 2024

La selección de fútbol del País Vasco carece de reconocimiento por parte de la FIFA y sólo juega partidos amistosos bajo el nombre de selección de Euskadi. En los últimos cinco años tan sólo ha disputado tres partidos, el último el pasado 23 de marzo, en San Mamés, ante Uruguay (1-1).

«No es mi rey y no es mi himno»

Tras alzar la Eurocopa en Berlín, Otegi afirmó este lunes que «nunca» se alegrará de las victorias de la selecciones de España, ya que no es su selección ni su rey ni su himno.

En una entrevista concedida este lunes a Euskadi Irratia, Otegi señaló que a pesar de ser aficionado al fútbol no vio el España-Inglaterra no se «veía representado en ese partido». «Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes. Estamos ante una prohibición y por lo tanto nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España. No soy muy proinglés, pero Inglaterra tiene una diferencia: deja jugar a Escocia, Gales e Irlanda, acepta que Escocia vote y reconoce la autodeterminación de Irlanda», zanjó.

Preguntado por el hecho de que los goleadores de España en la final fueran un navarro (Nico Williams) y un guipuzcoano (Mikel Oyarzabal), el líder de Bildu dijo que se alegra por ellos, pero incidió que «metieron los goles con la selección española». «Podemos engañarnos a nosotros mismos con el famoso Basque Team diciendo que, de alguna manera, los vascos vamos a las Olimpiadas como vascos. Pero no. Los vascos tenemos prohibido acudir a las Olimpiadas como vascos, y por lo tanto, cuando subimos al cajón, nos ponen el himno y la bandera de España. Puedo respetar la trayectoria de cada uno en su carrera profesional, pero no me engaño a mi mismo. Ayer dos jugadores vascos metieron los goles, muy bien, pero lo que pasará a la historia es que ganó España», remató.