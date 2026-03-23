Cielos despejados y chubascos en las sierras: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 23 de marzo de 2026, aunque en las sierras se espera nubosidad de evolución diurna con chubascos ocasionales, especialmente en las Béticas. Las temperaturas mínimas descenderán en el valle del Guadalquivir, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos serán flojos y variables, aumentando a levante moderado en el litoral mediterráneo por la tarde y a fuerte en el Estrecho al final del día.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de marzo

Cielo despejado y calor agradable en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un espléndido sol que se asoma tímidamente a las 07:23. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 25 grados, la mañana promete ser fresca, pero a medida que avanza el día, el calor se hará notar. La brisa suave del noreste, con una velocidad de 5 km/h, acariciará la piel, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, puede hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 25 grados.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta la puesta a las 19:38. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 14 grados, ofreciendo un respiro fresco tras un día cálido. En definitiva, un día ideal para disfrutar de la belleza sevillana sin preocupaciones meteorológicas.

Córdoba: cielos nublados y viento fresco

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras un viento del noreste sopla suavemente, anticipando cambios inminentes.

A medida que el día avanza, se espera un notable descenso térmico, con una máxima de 23 grados y una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca. La tarde traerá consigo cielos más oscuros y un aumento en la humedad, alcanzando hasta el 100%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad podría sorprender a más de uno.

En Huelva, cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar del aire libre. El viento soplará de forma leve, sin causar molestias.

Es un día perfecto para pasear por el parque o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la belleza del entorno.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:24. La temperatura mínima se sitúa en 12°C y aunque la sensación térmica será similar, el ambiente se sentirá fresco. A medida que avanza la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 19°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, se espera un ligero aumento en la brisa del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. La jornada se presenta agradable, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16°C por la tarde y 15°C al caer la noche. Con la puesta del sol a las 19:39, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar del aire libre.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa y el viento, aunque suave, aportará una sensación refrescante.

Cielo despejado con nubes y lluvia posible en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, aunque no se descartan algunas nubes que podrían aparecer por la tarde, acompañadas de una ligera probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del sur a una velocidad de 10 km/h, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana, ya que la sensación térmica mínima se mantendrá en 11 grados. A medida que caiga la tarde, es prudente estar preparados para posibles chubascos intermitentes, especialmente en la noche, cuando la temperatura descenderá nuevamente.

Granada: cielos cubiertos y lluvia a la vista

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, ya que se espera un aumento significativo de la probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 17 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la humedad será alta y el viento soplará suavemente. A pesar de la inminente lluvia, los granadinos pueden disfrutar de un ambiente acogedor en casa, ideal para una tarde de lectura o una buena película.

Almería: cielo despejado con nubes y lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas nubes que podrían dejar caer precipitaciones puntuales, especialmente en la tarde-noche, con un 30% de probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y estar atentos a posibles cambios en el clima. La humedad, que alcanzará un 90% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparados para un día variable.