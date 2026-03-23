Muere un motorista de 58 años en Palma tras perder el control en una curva y estamparse contra un bordillo

Un motorista de 58 años de edad ha fallecido este domingo por la noche tras perder el control en una curva y chocar contra el bordillo de la acera. El siniestro ha ocurrido a las 22:30 horas en la calle Joan Macaró i Fornés, una vía que conecta las barrriadas de Secar de la Real y Establiments.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre ha salido despedido de su moto y se ha golpeado violentamente contra un poste de maera y la acera, quedando tendido en el suelo inconsciente. Rápidamente, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron con suma celeridad varias patrullas de la Policía Local de Palma, abmulancias del SAMU 061 y efectivos de los bomberos. Los sanitarios inciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la víctima acabó falleciendo. Sobre las 23:40 horas se procedió al levantamiento del cadáver.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Se trata del segundo motorista fallecido en la capital balear en menos de 48 horas. Un hombre de 38 años también perdió la vida el pasado sábado cuando colisionó su Yamaha de manera violenta contra un Seat Ibiza en la intersección de las calles Indalecio Prieto y Pere Ripoll i Palou.

Según las primeras diligencias, se detectaron más de 20 metros de frenada, lo que ha llevado a los investigadores a considerar un posible exceso de velocidad por parte del motorista.

Sin embargo, según fuentes policiales, el hecho de que el varón circulara a elevada velocidad no elude que fue la conductora del turismo la que invadió el carril contrario e impactó con la motocicleta. Además, la Policía Local está realizando gestiones para comprobar que todos los vehículos implicados contaban con la documentación y los seguros al día, un trámite clave para determinar responsabilidades y descartar irregularidades.

La conductora del coche, de 40 años, dio negativo en alcohol y drogas, aunque fue trasladada al hospital de Son Espases tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad al enterarse de la muerte del motorista.