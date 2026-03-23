La impactante confesión de Sergio Peris-Mecheta sobre su operación: «Me hubiera muerto en el avión»

El paso Sergio Peris-Mencheta por un programa de entrevistas de TVE sigue dando mucho de qué hablar. El actor aprovechó su conversación con David Broncano para abordar uno de los episodios más difíciles de su vida: el cáncer que le fue diagnosticado hace tres años y el largo proceso de recuperación que continúa afrontando en la actualidad.

Durante la charla, el intérprete habló con serenidad sobre la leucemia que padeció y sobre el tratamiento que le permitió superar la enfermedad. Han pasado dos años desde que logró dejar atrás el diagnóstico, aunque el propio actor reconoce que la recuperación es un proceso que no termina de un día para otro. «La enfermedad ya desapareció. Tenía leucemia y mi hermano me hizo un trasplante», explicó con naturalidad. Y después hizo una serie de confesiones que han dejado a todos impactados.

La enfermedad de Sergio Peris-Mencheta

El actor recordó que el punto de inflexión llegó cuando los médicos confirmaron que padecía leucemia, un diagnóstico que alteró por completo su vida personal y profesional. A partir de ese momento comenzó un proceso largo y complejo, en el que el trasplante de médula ósea se convirtió en la única opción real de curación. En su caso, la clave estuvo en la compatibilidad con su hermano, un factor que terminó siendo determinante.

Sergio explicó que la coincidencia genética entre ambos facilitó enormemente el procedimiento. Según relató, la compatibilidad era tan elevada que el trasplante pudo realizarse con un nivel de seguridad mucho mayor del habitual. «En mi caso he tenido suerte porque el trasplante fue de mi hermano y tenemos la sangre idéntica, como si fuésemos gemelos», señaló durante la entrevista.

Esa circunstancia resultó fundamental para que el tratamiento pudiera llevarse a cabo con éxito. En los trasplantes de médula ósea, encontrar un donante compatible es uno de los mayores desafíos médicos, y en muchas ocasiones la búsqueda se prolonga durante meses o incluso años.

Una confesión muy impactante

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando explicó cómo se organizó el traslado de la médula para realizar el trasplante. En ese momento, el actor se encontraba en Estados Unidos y su estado de salud le impedía viajar. Las plaquetas estaban en niveles extremadamente bajos y cualquier desplazamiento largo podía poner en riesgo su vida.

Por ese motivo fue necesario organizar un traslado urgente desde España. «Hubo un señor que tuvo que viajar con la médula de mi hermano desde Madrid hasta Los Ángeles», relató durante la entrevista. Aquella operación logística se convirtió en una auténtica carrera contrarreloj entre dos continentes.

El propio actor explicó que su situación era tan delicada que regresar a España no era una opción. «Yo no podía volver a Madrid. Tenía las plaquetas demasiado bajas y me hubiera muerto en el avión», reconoció. La única alternativa era que la médula viajara hasta él, lo que convirtió el procedimiento en una operación compleja que implicó coordinación internacional y rapidez absoluta.

Finalmente, el trasplante pudo realizarse con éxito y marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Sin embargo, como el propio actor recordó durante la entrevista, superar la enfermedad no significa que todo vuelva inmediatamente a la normalidad.

El estado actual de Sergio Peris-Mencheta

Dos años después del trasplante, Sergio continúa enfrentándose a algunas de las consecuencias físicas del tratamiento. Aunque la leucemia ya forma parte del pasado, el cuerpo sigue adaptándose al nuevo sistema inmunológico que recibió con el trasplante.

«Ahora estoy con los efectos secundarios de haber sido trasplantado de médula», explicó durante la conversación. El principal riesgo tras este tipo de procedimientos es que el nuevo sistema inmune reaccione contra el propio organismo del paciente, una complicación conocida en el ámbito médico.

«Cuando te trasplantan la médula, el sistema inmune puede rechazar el resto del cuerpo», detalló el actor. En su caso, la elevada compatibilidad con su hermano ha permitido evitar complicaciones graves, pero aún existen efectos que condicionan su vida diaria.

Uno de los problemas que mencionó está relacionado con el tejido conjuntivo, lo que provoca inflamación en los ligamentos y dificultades en la movilidad. Se trata de una consecuencia que puede parecer menor desde fuera, pero que afecta a gestos cotidianos.

El propio actor confesó que antes de acudir al programa tenía una preocupación muy concreta. «Lo que más me preocupaba era saber si en este sofá me puedo sentar y levantar sin problema», comentó con naturalidad durante la entrevista. La frase refleja una realidad poco visible para muchas personas que han pasado por procesos médicos tan complejos: la recuperación implica reaprender incluso movimientos que antes resultaban automáticos.

A pesar de esas dificultades, el actor recalca que la evolución es positiva. Actualmente sigue un proceso de rehabilitación que le está permitiendo recuperar movilidad y mejorar poco a poco su estado físico. «Cada vez voy a mejor, estoy haciendo rehabilitación y lo noto», afirma.