Precio de la gasolina hoy 23 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si hoy lunes 23 de marzo tienes pensado coger el coche en Madrid, lo más probable es que ya estés pendiente de cómo han arrancado los precios del combustible en esta nueva semana. Lo cierto es que no es una preocupación menor ya que en las últimas dos semanas, repostar se había convertido en algo que muchos miran con detalle, comparando estaciones antes incluso de salir de casa.

Y es que el contexto actual no ayuda para nada. La tensión internacional derivada de la Guerra de Irán sigue presionando al alza el precio del crudo, lo que se traduce directamente en lo que pagamos en el surtidor. A esto se suma la cercanía de la Semana Santa, que incrementa los desplazamientos y hace que la demanda suba en un momento especialmente delicado para los bolsillos. Sin embargo, y a pesar de todo ello, este fin de semana ha tenido una novedad importante, después de que el Gobierno aprobara nuevo Real Decreto, publicado en el BOE, que introduce medidas para tratar de contener el impacto del encarecimiento de los carburantes. Y aunque ayer se vio cierta bajada, debemos comprobar si en realidad es así, aunque por el momento, se sigue pagando por encima de los 1,6 euros en muchas estaciones, y sobre todo para aquellos que reposten diésel. Veamos al detalle qué se paga hoy por la gasolina en Madrid y cuáles son las gasolineras más baratas hoy 23 de marzo:

Gasolineras más baratas hoy en Madrid (Gasolina 95)

En la Comunidad de Madrid, parece que el precio de la gasolina 95 da algo de tregua en comparación a días anteriores. Ayer ya se vió una bajada en torno al euro y medio y hoy parece que baja un poco más. Estas son las opciones más económicas que tienes:

Gasolinera Villarejo de Salvanés, Villarejo de Salvanés (Avenida Juan Carlos I Rey de España, 3): 1,324 €/l

1,324 €/l Galp&Go, Madrid (Calle La Acebeda, 57): 1,434 €/l

1,434 €/l BDMED, Madrid (Calle Seis Mercamadrid, 16): 1,458 €/l

1,458 €/l Gasolinera Ciempozuelos, Ciempozuelos (Carretera M-404 km. 39,8): 1,459 €/l

1,459 €/l Gasolinera Valdemoro, Valdemoro (Avenida Madrid, 6): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, Ciempozuelos (Calle del Paraíso, s/n): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Valdemoro (Avenida Madrid, 5): 1,459 €/l

1,459 €/l Galp, Alcobendas (Carretera Antigua N-I km. 15,5): 1,464 €/l

1,464 €/l T9, Humanes de Madrid (Avenida de Fuenlabrada, 31): 1,469 €/l

1,469 €/l Plenergy, Fuenlabrada (Calle Luis Sauquillo, 131): 1,469 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Madrid (Gasolina 98)

Si repostas gasolina 98, puede que notes también un poco la bajada. Estos son los lugares donde es más barato repostar a primera hora de hoy lunes:

Alcampo, Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,5): 1,579 €/l

1,579 €/l Galp, Navalcarnero (Polígono Alparache, s/n): 1,584 €/l

1,584 €/l Carrefour, Rivas-Vaciamadrid (Polígono Santa Ana, Avenida de la Técnica, s/n): 1,585 €/l

1,585 €/l Carrefour, Alcobendas (Carretera A-1 km. 14,5): 1,594 €/l

1,594 €/l Carrefour, Pozuelo de Alarcón (Calle Luis Buñuel, 3): 1,594 €/l

1,594 €/l Galp, Collado Villalba (Carrefour Los Valles, s/n): 1,604 €/l

1,604 €/l Moeve, Madrid (Avenida San Luis, 75): 1,611 €/l

1,611 €/l Carrefour, Las Rozas (Carretera A-6 km. 22): 1,612 €/l

1,612 €/l Carrefour, Majadahonda (Polígono El Carralero II, parcela 37): 1,612 €/l

1,612 €/l Shell, Ciempozuelos (Carretera M-414 km. 42,1): 1,619 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Madrid (Diésel)

Y para quienes repostan diésel, los precios son algo más caros pero por debajo del 1,7 o 1,8 euros vistos en días anteriores. Estas son las opciones más económicas:

Gasolinera Villarejo de Salvanés, Villarejo de Salvanés (Avenida Juan Carlos I Rey de España, 3): 1,549 €/l

1,549 €/l Supeco, Madrid (Calle Eduardo Barreiros, 114): 1,636 €/l

1,636 €/l Plenergy, Fuenlabrada (Calle Enebro, 17): 1,639 €/l

1,639 €/l Plenergy, Fuenlabrada (Calle de Móstoles, 86): 1,639 €/l

1,639 €/l Supeco, Alcalá de Henares (Polígono La Garena, Av. Europa, s/n): 1,645 €/l

1,645 €/l Supeco, Madrid (Calle Bruno Abúndez, 56): 1,645 €/l

1,645 €/l BDMED, Madrid (Calle Seis Mercamadrid, 16): 1,648 €/l

1,648 €/l Petroprix, Fuenlabrada (Avenida de la Cantueña, 8): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Arganda del Rey (Avenida Madrid, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Rivas-Vaciamadrid (Calle del Cincel, 2): 1,649 €/l

Mapa actualizado con los precios del combustible en Madrid

Los precios del combustible pueden cambiar varias veces a lo largo del día, por lo que los datos consultados a primera hora pueden no ser los mismos horas después por mucho que ya empecemos a notar esa rebaja en el IVA de los carburantes. Por eso, si quieres afinar al máximo antes de repostar, lo más recomendable es acudir al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta herramienta permite localizar todas las estaciones de servicio en el mapa, filtrar por tipo de carburante y consultar los precios actualizados en tiempo real. En una comunidad como Madrid, donde la oferta es amplia y las diferencias entre estaciones pueden ser importantes, se convierte en una herramienta muy útil. Podemos ver un ejemplo en este mapa de primera hora de esta mañana para la zona de Retiro (precios del diésel):

Qué factores marcan el precio en la gasolinera

El precio que aparece en el surtidor no sale de la nada ni lo decide solo cada gasolinera. Detrás hay varios elementos que van cambiando constantemente y que explican por qué repostar hoy puede salir bastante distinto que hace apenas unos días. El punto de partida está en el petróleo. Es la materia prima y, como tal, todo gira en torno a su cotización. Cuando el barril sube en los mercados internacionales, algo que suele pasar en momentos de tensión como el actual, ese incremento acaba trasladándose poco a poco al precio que paga el conductor.

A partir de ahí entran en juego los impuestos, que tienen bastante peso en España. Entre el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos, una parte importante de lo que se paga al repostar no depende directamente del mercado, sino de la carga fiscal. Por eso cualquier cambio aprobado por el Gobierno puede influir, aunque no siempre se note de un día para otro. Otro factor que muchas veces pasa desapercibido es el tipo de cambio. El petróleo se paga en dólares, así que cuando el euro pierde fuerza frente a la moneda estadounidense, comprar crudo sale más caro y eso termina reflejándose también en el precio final del combustible.

Y luego está todo lo que ocurre entre que el combustible sale de refinería y llega al surtidor. Transporte, almacenamiento, costes de la propia estación y el margen comercial de cada compañía. Aquí es donde se explican muchas de las diferencias entre unas gasolineras y otras, incluso dentro de la misma ciudad.

Al final, todo esto junto es lo que hace que los precios se muevan constantemente. Por eso, en un momento como el actual y con la Semana Santa a las puertas, comparar antes de repostar se ha convertido casi en una rutina para muchos conductores.