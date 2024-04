La Audiencia de Málaga juzgará a un hombre acusado de abusar de dos menores: su hijastra y su hermana

La Audiencia Provincial de Málaga juzgará el próximo miércoles a un hombre acusado de abusar, presuntamente, durante cuatro años de una de sus hijastras y posteriormente, durante el mismo tiempo, de su hija. Las dos menores de edad.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2004 el acusado vivía en Torremolinos (Málaga), con su esposa y dos hijas sólo de la mujer, una en ese momento con quince años y la otra, con nueve años. En fecha no determinada, pero no más tarde de 2008, cuando la menor tenía trece años, el procesado, «aprovechando que la mujer no estaba presente y que la niña se había quedado dormida en el sofá del salón viendo la televisión, con ánimo de satisfacer su apetito sexual, comenzó a tocarle», parando cuando ella se despertó.

La menor guardó silencio sobre lo ocurrido con su padrastro, «lo que este aprovechó y, cada vez que tuvo ocasión, aprovechando que su esposa estaba ausente o que se acostaba antes que ellos, dejándolos en el salón viendo la televisión, para satisfacer su apetito sexual, seguía siempre la misma dinámica», dice la acusación.

Según se señala en el escrito de acusación provisional recogido por la Audiencia de Málaga, presuntamente, el hombre «aprovechaba que su hijastra se quedaba dormida y comenzaba a acariciarle» por encima del pijama; apuntando que «con el paso del tiempo, fue aumentando la intensidad de los tocamientos».

El fiscal explica en su escrito que la niña no sabía como pedir ayuda, por lo que «puso por escrito lo que ocurría, lo que fue descubierto por su madre». Tras ser «obligada a enfrentarse al acusado, ella se afirmó en su relato, pero el acusado lo negó» y la niña «no fue creída por su madre».

Tras esto, el procesado, según el relato de la acusación pública, «continuó con su actitud» hasta que la menor cumplió los 17 años y se fue del hogar familiar. Pero, posteriormente, en 2017, supuestamente este comenzó a abusar de su hija, nacida en 2008, cuando se trasladó a vivir a Benalmádena.

Entonces la niña tenía nueve años recién cumplidos y el padre presuntamente le realizaba tocamientos, tras lo que le dijo que «no contase nada porque se lo llevarían preso y sería una ruina». La menor no dijo nada y el procesado aprovechaba cuando su esposa y madre de la niña estaba fuera para realizar estas acciones. Estos hechos continuaron durante cuatro años hasta que la menor tuvo trece años y se lo contó a su madre, presentando denuncia en mayo de 2022, momento en el que la hermana, que supuestamente también había sido antes víctima de abusos, con 27 años en ese momento, también denunció lo ocurrido.

Para el fiscal, los hechos relatados constituyen un delito continuado de abuso sexual respecto a cada una de las víctimas, solicitando en el primer caso la pena de diez años de prisión y por el segundo, doce años de cárcel. Además, insta a que se le imponga la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse durante quince años con la primera y durante veintidós años con la segunda.

Como responsabilidad civil, la acusación pública pide que el acusado indemnice por el daño moral ocasionados con 50.000 euros a la primera hija y con 20.000 euros a la segunda, sobre la que pide también que se le prive de la patria potestad. El procedimiento judicial se llevará a cabo inicialmente en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.