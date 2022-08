Antonio del Castillo: «A mí me llaman facha y soy de centroderecha, ¡si hasta voté al PSOE!»

Antonio del Castillo, padre de la desaparecida Marta del Castillo, ha convertido su lucha por encontrar el cuerpo de su hija en resultados de los que se benefician ahora todos los españoles. Concretamente dos: la prisión permanente revisable y el hecho de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tengan ahora que buscar a un menor desaparecido desde el primer momento en el que se interponga la denuncia. Pero todo eso ha hecho a Antonio recorrer un amplio y arduo camino político, negociando con partidos de uno y otro bando y sabiendo mejor que nadie que su figura podía ser, precisamente, utilizada por esas formaciones. Por todo ello, Del Castillo es alguien autorizado para hablar de la política española, de la que ve mejoras… aunque insuficientes.

«Un tío que me cae estupendamente es Edmundo Bal»

«La clase política española estos últimos tiempos, a raíz de que hay más partidos políticos que se tienen que jugar más el tipo, que tienen que tener más cuidado con la prensa, pues están mejorando en salud política, en tener cuidado con lo que hacen y a quién meten. Pero los nuevos partidos están muy verdes. Hay gente más y menos preparada, vale. Pero eso necesita un tiempo. Yo creo que es lo que le está pasando ahora mismo a la política española», analiza Antonio del Castillo, que cree, además, que «las tensiones no hacen mucho favor al país».

Facha

«A mí me han calificado de facha. Yo me considero de centroderecha. Yo he votado al PSOE. He votado a casi todos. Hay cosas que no me gustan de un lado y cosas que no me gustan de otro lado. Para mí, por ejemplo, el Gobierno ha hecho bien con la reforma laboral. Creo que ahí se equivocó el PP y se equivocó Vox. Porque cuando se hace algo bien hay que reconocerlo», reflexiona Antonio del Castillo.

«A la política española lo que más daño le hace es el independentismo»

«En definitiva, la política española, si esto sigue así, con tanta variedad de partidos políticos, tiene que ir teniendo un recorrido hasta que se sitúe. A la política española lo que más daño le hace es el independentismo. Los ha tenido siempre y distintos Gobiernos se han apoyado en ellos», explica Del Castillo, que recuerda que «vino Ciudadanos para quitar eso, por eso tuvo tanto éxito. Pero Albert Rivera se lo cargó al no haber pactado con el PSOE, con lo que nos habríamos quitado la dependencia de los independentistas. Ahí metió la pata. No puedo decir más porque no estoy metido en política. Estuve en un partido, después en otro, y de los dos me quité. Sé lo que hay, lo que vemos todos los españoles».

«Sí he hecho amigos en política. Yo donde voy me quedo con las personas, no con los ideales. Yo me puedo tomar un café contigo siendo de Podemos, del PSOE o de Vox», argumenta Del Castillo, que concluye, sobre política, que «un tío que me cae estupendamente de Ciudadanos es Edmundo Bal».