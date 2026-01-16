Andalucía toma la iniciativa y baja la ratio a 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que Andalucía será la primera comunidad autónoma en fijar por norma una ratio máxima de 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, por debajo de lo exigido por el Gobierno de España. La medida entrará en vigor a partir del próximo curso y se aplicará de forma progresiva, comenzando por Infantil de 3 años.

Moreno ha explicado que la orden que regula esta bajada de ratios se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y establece que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional fijará cada año, antes del proceso de admisión, el número de alumnos por unidad escolar mediante una resolución específica. El objetivo, ha subrayado, es adaptar la planificación educativa a la evolución demográfica y a las necesidades reales de cada zona de escolarización.

La modificación normativa da cumplimiento a los compromisos adquiridos en la mesa sectorial de educación y permitirá reducir progresivamente el número de alumnos por clase, primero en el segundo ciclo de Infantil y, posteriormente, en Primaria. Según recoge el texto, la medida busca mejorar la atención individualizada al alumnado, el rendimiento académico, la calidad del aprendizaje y las condiciones laborales del profesorado.

Tras el anuncio del presidente, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha recordado que la bajada de ratios forma parte del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT y las patronales de la enseñanza concertada. Castillo ha recalcado que la aplicación será «realista» y supondrá un aumento de unidades escolares, al pasar de una ratio de 25 alumnos por aula a un máximo de 22.

La consejera ha vinculado esta medida al descenso de la natalidad registrado en Andalucía en los últimos cinco años, con 120.000 alumnos menos en el sistema educativo. «Hemos tomado la decisión de aprovechar esta realidad para mejorar la calidad de la educación, aunque requiere una inversión muy elevada», ha apuntado, al tiempo que ha denunciado la infrafinanciación de la comunidad: «Faltan 1.500 millones de euros y aproximadamente un 20% irían a Educación».

Castillo ha contrapuesto la iniciativa andaluza a la propuesta del Gobierno de Sánchez de bajar las ratios mediante una propuesta de ley que, según ha dicho, no llegará a tramitarse por falta de apoyos parlamentarios.