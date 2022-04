El diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha compartido en sus redes sociales una vergonzosa entrevista a un agricultor andaluz, que tras ser acusado por la periodista de «no parecer un agricultor» reparte una buena oleada de zascas a la joven.

Vean esto de principio a final. #piridismi Sobre todo el final. No se lo dejen. pic.twitter.com/ixuwAQRxmf — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) April 8, 2022

«Me llama la atención verle porque no tiene usted el aspecto de un agricultor como los que he visto en el campo», comienza la entrevistadora, que enfada, con razón, al hombre. «¿Qué es tener aspecto de un agricultor? Es como si le digo yo a usted que no tiene la pinta de una periodista. ¿Qué pinta tiene un agricultor? A mí me llama la atención que venga usted a cachondearse de los agricultores. ¿Que yo no tengo aspecto de un agricultor? ¿Que llevo yo desde los 16 años cultivando y usted me dice que no tengo pinta de agricultor? Un poco de falta de respeto», señala el indignado agricultor.

«¿Que llevo yo desde los 16 años cultivando y usted me dice que no tengo pinta de agricultor?»

«Esa actitud agresiva con la que estáis viniendo… Yo le estoy contestando con la mayor normalidad posible», continúa el entrevistado. La periodista, entonces, aprovecha para meter otra pulla: «De hecho, yo se lo agradezco mucho porque hemos intentado, como usted bien sabe, venir varias veces a hacer la entrevista y siempre nos la negáis».

«Nosotros os hemos atendido, como a todos los medios de comunicación, en la puerta del Parlamento», responde el hombre, que recuerda que «yo no me dedico a grabar, yo me dedico a la agricultura. Yo soy agricultor». Sin embargo, la joven insiste: «¿Por qué ahora nos conceden la entrevista? ¿Por qué ese cambio de opinión?». A lo que el agricultor responde que «no ha sido un cambio de opinión, hemos pillado un hueco y hemos venido. No podemos estar siempre pendientes de los medios de comunicación. Tenemos una vida, tenemos un trabajo y aunque usted diga que yo no soy agricultor yo me dedico a la agricultura, y no puedo estar pendiente y atendiéndoles a ustedes. Yo no soy político, yo no soy abogado, yo no soy arquitecto… Yo soy agricultor», insiste el hombre.

«Seguramente tampoco sepa que estuvimos preguntado por usted y al poco rato aparecieron las cuatro ruedas de nuestro coche pinchadas. ¿Sabe quién pudo ser?», ataca de nuevo la entrevistadora, que se lleva un nuevo zasca: «Si usted sabe quién es reclámeselo a él. Nosotros como plataforma hemos ido a muchísimas manifestaciones y a muchísimos sitios de manera pacífica. Si queréis venir como si fuéramos unos violentos…».

Y ahí no acaba la cosa. El vídeo culmina con la entrevistadora enseñándole en el teléfono cómo la plataforma que lidera el agricultor es acusada de «amenazar y señalar» en redes sociales. Tras ver la acusación, la periodista se lleva uno de los mayores chascos vistos en televisión: «Esa no es mi plataforma. ¿Esta viendo que usted no viene bien informada?».