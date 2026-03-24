La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Andalucía y pide tener mucho cuidado: a partir de hoy

Estas zonas de Andalucía estarán en alerta amarilla de la AEMET, los expertos piden tener mucho cuidado a partir de hoy. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Vivimos una primavera de esas en las que todo puede ser posible. Con unas borrascas que parece que no dejan de llegar, pero cuidado, sin olvidarnos de la fecha en la que estamos, en esta recta final del mes de marzo.

Estos días en los que quizás tocarán empezar a hacernos ver algunos cambios de tendencia en los que todo puede acabar siendo posible. Con algunas novedades destacadas que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente podemos ver llegar una primavera del todo inesperada. A las puertas de las vacaciones y en esta semana de plena activada, Andalucía se prepara para lo peor, la AEMET no duda en activar la alerta amarilla en estas zonas.

A partir de hoy tocará tener mucho cuidado

Tocará tener mucho cuidado con lo que va a pasar a partir de hoy, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Un cambio de ciclo que tocará tener en mente y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Estos días de marzo parece que vamos a tener algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en estas jornadas tan especiales.

Una de las comunidades autónomas más afectadas por las lluvias, se prepara para una novedad destacada que, sin duda alguna, puede hacernos incluso cambiar de planes. Estaremos pendientes de este tiempo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos dará un importante giro radical que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una poderosa advertencia ante lo que está por llegar.

Se activa la alerta amarilla de la AEMET en estas zonas de Andalucía

Estas zonas de Andalucía se preparan para una alerta amarilla que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en lo que realmente puede acabar convirtiéndose en un problema. Los expertos de la AEMET piden precaución en estas partes del país.

Tal y como nos explican de la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son posibles chubascos ocasionales, más probables en las Béticas. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Guadalquivir, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a levante moderado en el litoral mediterráneo durante la tarde. Levante moderado en el Estrecho aumentando a fuerte al final».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor, sino que será una pequeña tregua antes de lo que esta por llegar: «En Canarias continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en las islas más montañosas, pudiendo además ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo. En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día que será de nieve por encima de 1400-1600m en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos. Temperaturas máximas en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste. Mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Pocos cambios de las temperaturas en Canarias. Heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes que pueden ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en las islas más montañosas de Canarias. Rachas muy fuertes de madrugada en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona. Moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán; el viento será del este y nordeste moderado en los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur».