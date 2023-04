Adelante Andalucía celebra el boicot con pegamento a varios pisos turísticos como ellos alentaron

Adelante Andalucía alentaba hace apenas unos días el boicot con pegamento a las cerraduras de los pisos turísticos en Málaga. A través de las redes sociales, este jueves varios miembros de la formación que lidera Teresa Rodríguez han celebrado que, tal y como ellos mismo pidieron, se hayan cometido estos actos vandálicos en distintos puntos de Andalucía.

Luis Rodrigo, candidato a la alcaldía de Málaga de Adelante Andalucía animaba a través de sus redes sociales a boicotear todos los apartamentos turísticos echando pegamento en las cerraduras o candados de los mismos. «Mi respuesta al problema de los Airbnbs: Hay que morder por Málaga. ¿No te has cansado de vivir con miedo? ¡Da un paso adelante!», señala en un vídeo compartido en redes sociales y difundido también tanto por el partido como por su portavoz, José Ignacio García. Este jueves, el mismo José Ignacio García ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de candados con pegamento.

No me pidáis que sienta pena. pic.twitter.com/GW2u3Hs3Be — Toni Marco ۞ (@Toni_Marco) April 27, 2023

«¿Estáis cansados de no encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad o de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Bueno, os traigo la solución», comenzaba esgrimiendo el candidato de Adelante Andalucía, que continuaba: «Paso uno: localiza un candado como este, yo he encontrado uno. Paso dos: encuentra pegamento. Y paso tres: aplícalo en el candado». «Aquí está la solución a todos tus problemas», señala.

«Quillo, tenemos que morder por nuestra tierra. ¿Cuánto te vas a esperar? ¿Vas a esperar a que te echen de tu barrio? ¿A que te quiten lo más bonito y lo conviertan en un circo? ¿Tienes 40 años y ves que te has pasado la vida esperando a tener algo y lo único que tienes es miedo? Esto no se va a arreglar entre cinco o seis. Hace falta que salgas a morder por Málaga. Hace falta que des un paso adelante. Te espero en la calle», concluye Luis Rodrigo en un vídeo en el que, al final, ponen el sello de Adelante Andalucía para dar buena cuenta de que es la formación de Teresa Rodríguez la que anima a realizar actos vandálicos de esta índole… y también la que celebra que finalmente se haya hecho.