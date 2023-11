El 85% de los profesores de Secundaria de Ceuta han sido agredidos física o verbalmente por alumnos 

El dato es terrible. Un 85% de los profesores de Secundaria aseguran haber sufrido agresiones o faltas de respeto a manos de sus propios alumnos. Además, más de un 35% dice haber tenido este tipo de problemas también con los familiares de sus pupilos. Unas cifras que salen de un estudio elaborado por CSIF y que ponen de manifiesto la situación crítica que atraviesa la ciudad autónoma, abandonada por el Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos educativos.

Además, sólo el 1,59% de los docentes ceutíes de Secundaria encuestados para el estudio elaborado por CSIF sobre violencia en las aulas afirma no haber padecido problemas de convivencia en clase. El contenido del informe ha sido presentado este miércoles en Ceuta, en una rueda de prensa que ha dado el presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. La encuesta se ha desarrollado gracias a la opinión de 3.300 profesores de todo el país, 265 de ellos ceutíes (76 maestros y 189 profesores de Secundaria y otros cuerpos), y ha puesto de relieve que los alumnos ceutíes son los más agresivos del país.

Mario Gutiérrez ha reivindicado un pacto de Estado que permita una mayor financiación, una reducción de la ratio y un Estatuto Docente que reforme la autoridad del profesor en las aulas. “Esta encuesta es una llamada de atención sobre la dejación de funciones que las Administraciones tienen en los centros educativos”, ha indicado Gutierrez, que ha subrayado que la situación “se agrava más en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que son las únicas competencias educativas que le quedan al Ministerio de Educación”. Desde CSIF exigen la autonomía financiera y educativa de Ceuta, “para que pueda acometer las reformas estructurales que necesita la educación en Ceuta”.

En Ceuta y Melilla, sólo el 9,42% de los profesores encuestados contestó que no hay conflictos. Sin embargo, el porcentaje es más alarmante aún en Secundaria, donde únicamente el 1,47% dice no haber tenido problemas. En el conjunto de España, el 9,88% de los docentes dice que no existen problemas de convivencia, porcentaje que cae al 6,26% en el caso de Secundaria.