SON Estrella Galicia Posidonia: el festival experiencial neutro en carbono regresa a Formentera

SON Estrella Galicia Posidonia acaba de anunciar la celebración de su 6ª edición, llamada INCONFORMISMO, que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre en Formentera.

Un encuentro solo para inconformistas que rechazan lo estandarizado. SON Estrella Galicia Posidonia no es solo un festival, no es solo música y cerveza, no son solo tres días de fiesta: es todo eso y mucho más. Es casi un estado de ánimo, una actitud que ha llevado a la propia experiencia a evolucionar y reinventarse en cada edición para lograr dar lo mejor de sí misma.

Cinco son los ejes sobre los cuales gravitará este año SON Estrella Galicia Posidonia. Un cartel secreto comisariado por Sinsal que combina nuevos talentos con artistas reconocidos en formatos exclusivos. Una propuesta gastronómica liderada por dos chefs reconocidos con varias Estrellas Michelín en colaboración con establecimientos locales.

Una celebración de la cultura de cerveza, que integrará los talleres y catas de “A qué suena tu cerveza?”. Y, abrazando todo lo anterior, un compromiso por generar impacto positivo en un evento cero emisiones que apuesta por la descarbonización, la economía circular, la protección de los ecosistemas, la movilidad sostenible y la concienciación. Cuatro elementos que se fusionan en un sentido homenaje a una de las islas más bellas del mundo, Formentera, la gran protagonista que se seguirá explorando a través de rutas y actividades con las que descubrir todo su potencial.

SON Estrella Galicia Posidonia estará limitado a solo 300 personas para integrarse con el entorno de forma respetuosa y preservarlo. Las entradas se podrán adquirir a partir del 27 de junio a las 12:00h en su página web.

Uno de los grandes objetivos de la cita desde sus inicios consiste de proteger a la posidonia oceánica y concienciar sobre la importancia de cuidar de la isla de Formentera. Pero no solo de ella, sino también de su gente. Por eso, se ha establecido una alianza con el Consell de Formentera involucrando a las comunidades locales en todo el proceso. Instituciones, establecimientos y proveedores locales de Formentera se integran en el programa. Además, se apoyan iniciativas como Save Posidonia Project, un plan pionero que trabaja para la protección de la posidonia, la planta marina responsable de la calidad y el particular color de las aguas de la isla.

En cuanto a la propuesta gastronómica, los aclamados chefs Pepe Solla y Diego Guerrero han diseñado una exclusiva experiencia en colaboración con establecimientos locales para unir las tradiciones atlántica y mediterránea en un formato desenfadado y desde una perspectiva sostenible. Un viaje entre Galicia y Formentera en cada bocado aprovechando cada recurso que ofrecen sus gastronomías.

“En SON Estrella Galicia no creemos en la perfección, pero sí en el compromiso y el esfuerzo diario por mejorar. Por eso, en cada edición nos replanteamos todo e intentamos mejorar allí donde sea necesario para conseguir un festival que genere impacto positivo. Con el empeño innegociable de conectar cultura, arte y gastronomía con la isla de Formentera”, afirma Víctor Mantiñán, Responsable Global de Patrocinios Musicales y de Comunicación de Impacto Positivo de Hijos de Rivera.