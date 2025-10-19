Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: «Era el corazón del grupo»

Muere Sam Rivers, bajista y uno de los miembros fundadores de Limp Bizkit, este sábado 18 de octubre a los 48 años. La banda de nu metal —que incluye al vocalista Fred Durst, al baterista John Otto, al guitarrista Wes Borland y a DJ Lethal— anunció el fallecimiento de Rivers en las redes sociales. «Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido», comenzaba el comunicado, junto a una foto de Rivers actuando en el escenario: «Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme, era el corazón del grupo».

«Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí», continuaba el comunicado sobre la muerte del artista de Jacksonville en Florida en Estados Unidos. «Fue una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo».

«Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre», concluía el comunicado. «Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina».

Limp Bizkit, compuesta por Fred Durst, John Otto, DJ Lethal, Wes Borland y Rivers, se formó en 1994. Con su estilo hip-hop rock y letras cargadas de blasfemias, fue un sonido definitorio de finales de los 90 y se le atribuye haber contribuido a popularizar la música heavy.

Video I took of Sam Rivers just a few months ago. RIP, legend. pic.twitter.com/MB2RMnYGLp — Cory | Thalion (@ThalionFTW) October 19, 2025

Entre sus éxitos, se incluyen Significant Other, Chocolate Starfish y Hot Dog Flavored Water, además de sencillos como Take a Look Around y el número uno Rollin’ (Air Raid Vehicle).

Causa de la muerte

Rivers dejó Limp Bizkit en 2015 durante varios años debido a una enfermedad hepática causada por el «consumo excesivo de alcohol», según le contó al autor Jon Wiederhorn para el libro Raising Hell.

«Dejé de beber e hice todo lo que me dijeron los médicos», declaró, según Loudwire. «Recibí tratamiento para el alcohol y un trasplante de hígado, que fue perfecto para mí».

En una serie de mensajes en redes sociales compartidos desde el fallecimiento de Rivers, DJ Lethal, cuyo nombre real es Leor Dimant, volvió a publicar el homenaje de un compañero artista a Rivers en su cuenta con el hashtag «#F–kcancer», lo que provocó especulaciones de que el cáncer puede haber contribuido al fallecimiento del músico. Aunque no se ha confirmado ninguna causa oficial, la publicación sugiere que se refería a la enfermedad.