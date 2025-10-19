Llegan las matrículas rosas a partir de este día: para que sirven y quién tiene que utilizarlas

Las matrículas rosas llegan a partir de este día, una novedad destacada que debes conocer, antes que nada. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una novedad destacada que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Habrá llegado ese día en el que realmente todo puede cambiar en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Son tiempos de empezar a pensar en un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener por delante.

A partir de este día llegan matrículas rosas

Para qué sirven y quién tiene que utilizarlas

Tal y como nos explican los expertos de Matriculasdelmundo: «A partir del primer trimestre de 2026, Francia implementará un cambio visual y administrativo en su sistema de matriculación: la llegada de la matrícula rosa. Esta nueva placa, diseñada para vehículos con matrícula provisional WW, busca resolver problemas de fraude, errores administrativos y confusiones que han afectado a miles de conductores en los últimos años».

Siguiendo con la misma explicación: «La matrícula rosa será una nueva versión de las placas provisionales WW, utilizadas desde 2009 en Francia para vehículos nuevos o importados que aún no tienen su tarjeta gris definitiva. Estas matrículas permiten circular legalmente durante un periodo de 4 a 6 meses, pero el sistema actual presenta varios inconvenientes: Las placas WW se reutilizan cada 14 meses, lo que puede provocar que un nuevo propietario reciba multas del anterior. No existe una forma visual clara de saber si una matrícula WW está aún vigente. Algunos conductores circulan con placas WW caducadas, ya sea por desconocimiento, retrasos administrativos o de forma deliberada. La matrícula rosa busca solucionar estos problemas mediante un diseño visualmente distintivo y una mejora en la información visible».

Un sistema de matrícula, el francés que debemos conocer ante la próximidad con España: «Desde 2009, Francia utiliza el sistema SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules). Las matrículas estándar tienen el formato AA-123-AA, con caracteres negros sobre fondo blanco reflectante. A la derecha, se muestra una franja azul con el número del departamento y el logotipo de la región correspondiente. Antes de la llegada de la matrícula rosa, ya existía en Francia un tipo de matrícula con fecha de expiración visible: la matrícula de importación temporal. Estas placas tienen fondo rojo y caracteres plateados, y se asignan a vehículos importados temporalmente».

