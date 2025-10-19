Ridículo de Montero: eleva a Sánchez a «faro mundial» y le adjudica la paz en Gaza

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha enaltecido la figura de Pedro Sánchez al presentarle como el «faro mundial» que guía a los países hacia la paz. En concreto, Montero se ha referido al jefe del Ejecutivo como el presidente «valiente» y «comprometido» a quien se le debe el fin del conflicto en Gaza.

Así se ha pronunciado durante un acto de partido celebrado este domingo en Benartique, en Almería. Ello, en un evento además ante sala a la campaña de las próximas elecciones autonómicas a la presidencia de la Junta de Andalucía. Desde allí, la candidata socialista Montero no ha ahorrado en calificativos hacia el presidente del Gobierno. A su juicio, el «faro de la socialdemocracia» que marca el camino del resto de las democracias en Europa y el mundo entero.

Al inicio de su intervención, Montero ha recordado ante su audiencia la participación del líder socialista del Gobierno este sábado en Ámsterdam. Un enclave, en el que se celebraba la cumbre de la Internacional socialista, donde Sánchez aprovechó para presumir del «modelo socialdemócrata» español. Ello, en un ejercicio de autobombo que contrasta con la realidad judicial que rodea a su entorno más cercano.

Para la ministra, el jefe del Ejecutivo es el ejemplo de un «presidente valiente» y «comprometido». Acto seguido, ha proseguido ensalzando su figura destacando que haya sido «el primero que planteó la solución de los dos estados para Palestina». También el primer líder europeo en plantear el embargo a Israel. Todo ello, «porque era insoportable seguir viendo la masacre, el genocidio que estaba ocurriendo» en la franja de Gaza.

No obstante, esa no ha sido la única referencia de la vicepresidenta primera para exaltar la figura del presidente del Gobierno.

En su discurso, ha hecho referencia incluso a que Sánchez haya sido objeto de las críticas, «como siempre», ha tildado en referencias veladas a la oposición liderada por el Partido Popular, «por estar a la vanguardia de los derechos» y «de las libertades».

Según ha manifestado la ministra Montero, el líder socialista «marcó camino» con su postura ante el conflicto en Gaza. Un gesto, ha asegurado, tras el «que otros vivieron detrás». Gracias a ello ha señalado que haya sido posible «que en este momento tengamos una oportunidad para la paz».

Una paz que, no obstante, ha evitado mencionar que se realizó a petición del presidente del los Estados Unidos, Donald Trump, que fue pionero en sellar un tratado para poner fin a la guerra en Oriente entre el Gobierno israelí de Netayanhu y el grupo terrorista de Hamás.