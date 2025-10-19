Es el truco más simple para dejar las bandejas del horno como nuevas: una bola de papel de aluminio y bicarbonato

Pocas tareas domésticas generan tanta frustración como limpiar la bandeja del horno; restos de grasa carbonizada y una capa pegajosa que parece soldada al metal forman parte de la rutina de cualquier cocina. Por mucho que utilicemos productos desengrasantes, las manchas más resistentes parecen resistirse a todo. En este contexto, ha surgido un truco tan sencillo como efectivo que se ha hecho viral en redes sociales para dejar las bandejas del horno como nuevas. Sólo necesitas dos elementos que seguro tienes en casa: una bola de papel de aluminio y un poco de bicarbonato de sodio.

La combinación de ambos se ha convertido en la última tendencia entre quienes buscan dejar las bandejas del horno relucientes sin esfuerzo y sin dañar el metal. «El aluminio no actúa químicamente, sino mecánicamente. Lo interesante es que, combinado con el bicarbonato, genera una fricción controlada que potencia el efecto limpiador, especialmente sobre grasas oxidadas. Es una alternativa ecológica y económica a los limpiadores comerciales, muchos de los cuales contienen amoníaco o sosa cáustica», explican los expertos en limpieza del hogar.

El truco definitivo para limpiar las bandejas del horno

La bandeja del horno es «una de las superficies más difíciles de limpiar, porque combina restos de aceite, proteínas y azúcares caramelizados. Cuando esos residuos se calientan a altas temperaturas, se transforman en una película polimérica muy adherente. Por eso, el bicarbonato es una herramienta excelente: actúa sobre esa estructura sin necesidad de productos agresivos», explican los expertos en limpieza del hogar.

Aquí entra en juego este método cuya eficacia reside en la reacción física y química entre los dos elementos. El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave y alcalino, capaz de descomponer los ácidos grasos y neutralizar los olores. Al mismo tiempo, el papel de aluminio, al ser un metal blando, reemplaza al estropajo tradicional sin dañar la superficie. Su textura rugosa ayuda a desprender la suciedad sin rayar el acero inoxidable o el recubrimiento antiadherente.

Los pasos a seguir para dejar las bandejas del horno impecables con este truco son los siguientes:

Espolvorea una cantidad generosa de bicarbonato sobre la bandeja.

Añade unas gotas de agua caliente, lo suficiente para formar una pasta ligera.

Deja actuar unos minutos si hay restos especialmente resistentes.

Con una bola de papel de aluminio arrugada, frota suavemente sobre la superficie.

Aclara con agua y seca con un paño limpio.

El resultado es increíble: la grasa se disuelve con facilidad y el metal recupera su brillo original sin arañazos. Aunque este truco para limpiar la bandeja del horno pueda parecer un remedio más de los miles que podemos encontrar en Internet, tiene base científica.

El bicarbonato de sodio (NaHCO₃) es un compuesto anfótero, capaz de reaccionar tanto con ácidos como con bases. Cuando entra en contacto con restos de grasa quemada y humedad, libera dióxido de carbono y rompe las cadenas moleculares de los residuos, facilitando su desprendimiento.

Por su parte, el papel de aluminio, al tener una dureza inferior al acero, evita dañar las bandejas pero ofrece suficiente resistencia para levantar la suciedad más persistente. De ahí su efectividad en comparación con estropajos metálicos tradicionales, que a menudo dejan microarañazos que luego atrapan más grasa.

En plataformas como TikTok o Instagram, los vídeos que muestran este método acumulan millones de visualizaciones. Aun así, los expertos recomiendan tener ciertas precauciones. No es aconsejable aplicarlo sobre bandejas esmaltadas o con recubrimientos antiadherentes. En esos casos, es preferible recurrir a una esponja suave.

Asimismo, no es aconsejable mezclar el bicarbonato con vinagre directamente sobre superficies de aluminio. Aunque la combinación es famosa por su poder efervescente, puede generar una leve corrosión si se deja actuar demasiado tiempo. Para bandejas de acero inoxidable o hierro, el método es 100% seguro.

Otros usos sorprendentes

Más allá de limpiar la bandeja del horno, este truco permite otras aplicaciones. Una de las más interesantes es eliminar los restos de comida pegada a ollas y sartenes sin dañar el metal, prolongando la vida útil de estos utensilios.

Por otro lado, el bicarbonato y el aluminio, con un poco de agua caliente, pueden reducir la oxidación superficial gracias a un proceso de electrólisis ligera. Finalmente, ambos elementos son muy útiles para limpiar joyas de playa; colocando papel de aluminio en un recipiente con bicarbonato y agua caliente, las piezas recuperan su brillo original en minutos. Estos usos demuestran la versatilidad de elementos muy comunes que nos pueden hacer el día a día mucho más fácil.