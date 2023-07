Es un milagro: el truco para quitarte la arena de los pies sin inmutarte

Tomar el sol y darse un chapuzón en la playa es uno de los mejores planes para disfrutar del buen tiempo en verano. Sin embargo, esta experiencia también conlleva algo desagradable que a veces pasamos por alto: la arena que se queda pegada a nuestro cuerpo, y especialmente a los pies. Quitarla es un auténtico suplicio, incluso con agua.

El truco de los polvos de talco

La arena se compone en su mayor parte de minerales y partículas de cuarzo y tiene una textura granulada. Cuando caminamos descalzos por la orilla del mar o vamos descalzados hasta el agua y luego de regreso a la toalla, las pisadas desplazan la arena y una pequeña cantidad de ella se adhiere a los pies húmedos.

Por suerte, existe una solución tan sencilla como efectiva a este problema, y la hemos descubierto en TikTok de la mano de @mamadejohannaychloe, que ha compartido un truco para decir adiós a la arena de la playa de una vez por todas. El método consiste en algo tan simple como utilizar polvos de talco.

Lo que debemos hacer es frotar con suavidad los polvos de talco en aquellas zonas donde la arena esté adherida a la piel. Los polvos de talco absorberán la humedad y la arena se desprenderá fácilmente. Como era de esperar, el vídeo se ha hecho viral ya que este es un problema muy común entre quienes van a la playa en verano.

Las reacciones de los usuarios son de lo más diversas. Hay quienes creen que no es demasiado útil: «Después está la gente normal y corriente que se la quita con la mano». Pero también quienes creen que puede ser de gran ayuda: «Todos los que dicen que con agua se va, luego van andando como pingüinos hasta el coche para que no se les vuelva a pegar. Con el talco ya no se pega».

La creadora del vídeo asegura que «la arena se va en un segundo», así que no está de más probarlo. En el vídeo podemos observar que la prueba tiene buenos resultados. Eso sí, hay que acordarse de llevar siempre un bote de polvos de talco en el bolso de la arena. Lo bueno es que este producto también podemos echárselo a nuestros hijos si tienen arena adherida a los pies.