Se acabó el mito de la crema solar en esta ola de calor: un farmacéutico lo desarma

Utilizar la crema solar es clave para la buena salud de la piel, tanto a corto como a largo plazo. No solo evita las quemaduras solares, sino también la aparición de arrugas y manchas, así como el desarrollo de afecciones más graves, como el cáncer de piel. Sin embargo, no todo el mundo la usa adecuadamente, tal y como ha publicado ‘Farmaceútico Fernández’, un farmacéutico muy popular en TikTok.

Cuando llega el verano y las temperaturas poco a poco van en ascenso, todo el mundo busca remedios caseros para combatir el calor. Sin embargo, no todos son eficaces. Uno de los que más se ha hablado en los últimos días es el de congelar la crema solar para llevársela a la playa y a la piscina.

Quizá en un principio parezca una buena idea, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. ‘Farmacéutico Fernández’ explica que «la crema solar está formado por dos fases, una acuosa y otra oleosa que están homogeneizadas. Si las congelas se separan y pierden sus propiedades y no sirve de nada». A esto hay que sumar que «se va a descongelar en cuanto llegues a la playa. No te va a dar tiempo ni a soltar la toalla».

Mitos sobre la crema solar

Es interesante desmontar algunos de los mitos más extendidos acerca de la crema solar.

Las personas de piel oscura también necesitan utilizarla porque esta es igual de susceptible al daño solar que la piel clara. La única diferencia es que el daño solar, que se produce cuando las células de la piel liberan pigmento para defenderse de los rayos UV, es más difícil de apreciar en la piel oscura.

Existe una cierta confusión sobre lo que realmente significa que el protector solar sea resistente al agua. La diferencia con respecto a una crema solar que no es resistente al agua es que te protege de los rayos ultravioleta mientras te bañas. Pero en ambos casos hay que reaplicar el producto al salir del agua.

Independientemente del FPS, la crema solar hay que reaplicarla siempre cada dos horas. Cabe señalar que la crema solar sí caduca, y utilizarla después de la fecha de vencimiento deja la piel desprotegida porque los ingredientes activos se descomponen con el tiempo.

Y, por último, recuerda que el bronceado es la respuesta protectora natural del cuerpo, que se desencadena cuando ya ha habido daño a nivel celular.