Manzanas en salsa de caramelo: receta fácil en sartén

Si te gustan los postres sencillos pero con un toque especial, las manzanas en salsa de caramelo son una apuesta segura. Con apenas cuatro ingredientes y una sartén, la fruta se convierte en un postre meloso y lleno de sabor, perfecto para las tardes de otoño. Las manzanas se doran en mantequilla y se bañan en una salsa de caramelo casera cremosa que se prepara en pocos minutos. Te explicamos cómo hacerlas paso a paso y los trucos para que el caramelo te salga perfecto.

Ficha técnica de las manzanas en salsa de caramelo

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Raciones: 4 personas

Dificultad: fácil

Tipo de comida: postres

Ingredientes para las manzanas en salsa de caramelo

Para las manzanas:

4 manzanas, mejor de la variedad golden o reineta

30 gramos de mantequilla

1 cucharadita de canela molida (opcional)

Para la salsa de caramelo:

150 gramos de azúcar

50 gramos de mantequilla

120 ml de nata para montar

Una pizca de sal

Cómo hacer la salsa de caramelo casera

Funde el azúcar. Pon el azúcar en un cazo o una sartén de fondo grueso a fuego medio. No lo remuevas con una cuchara: limítate a mover el cazo de vez en cuando para que se funda de forma uniforme. Espera al color dorado. Cuando el azúcar se haya derretido por completo y tenga un color ámbar o dorado, retira el cazo del fuego. No dejes que se oscurezca demasiado, porque amargará. Añade la mantequilla. Incorpora la mantequilla en trozos y remueve con unas varillas hasta que se integre. La mezcla burbujeará con fuerza. Incorpora la nata. Añade la nata poco a poco, sin dejar de remover, y una pizca de sal. Vuelve a poner el cazo a fuego suave un par de minutos, removiendo, hasta obtener una salsa lisa y cremosa. Reserva.

Cómo preparar las manzanas en salsa de caramelo paso a paso

Prepara las manzanas. Lava las manzanas, pélalas si lo prefieres, retírales el corazón y córtalas en gajos o en dados de tamaño similar para que se hagan por igual. Dóralas en la sartén. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio y añade las manzanas. Saltéalas durante 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando, hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro, pero sin deshacerse. Si quieres, espolvorea la canela al final. Únelas con el caramelo. Vierte la salsa de caramelo sobre las manzanas y mezcla con cuidado para que todos los trozos queden bien bañados. Deja que se cocinen juntas un par de minutos a fuego suave. Sirve. Reparte las manzanas en cuencos con su salsa y sírvelas templadas. Quedan deliciosas solas o acompañadas de una bola de helado de vainilla, nata montada o yogur griego.

Trucos para que la salsa de caramelo salga perfecta

El caramelo es sencillo, pero exige atención. Usa un cazo de fondo grueso, que reparte mejor el calor y evita que el azúcar se queme por zonas, y no te separes del fuego mientras se funde, porque pasa de dorado a quemado en cuestión de segundos. Si se oscurece demasiado y huele a quemado, es mejor empezar de nuevo, porque el sabor amargo no tiene arreglo.

Y si no quieres encender el horno, también puedes asar manzanas en la freidora de aire: quedan tiernas y doradas en mucho menos tiempo y con el mismo sabor casero.

Ten mucho cuidado al añadir la mantequilla y la nata: el caramelo está a una temperatura muy alta y la mezcla burbujea y puede salpicar. Retira el cazo del fuego antes de añadirlas y hazlo poco a poco. Si la nata está a temperatura ambiente, o ligeramente templada, el caramelo se cortará menos. Y si la salsa te queda demasiado espesa, basta con añadir un chorrito más de nata.

Cómo conservar las manzanas en salsa de caramelo

Lo ideal es tomarlas recién hechas, pero se conservan en la nevera durante 2 o 3 días en un recipiente hermético. Para servirlas, caliéntalas unos segundos en el microondas o en la sartén a fuego suave. La salsa de caramelo se espesa con el frío, pero recupera su textura en cuanto se calienta.

Si te gustan los postres con manzana, prueba también nuestras manzanas asadas al horno, otro clásico de otoño igual de fácil y casero.

Si te gustan los postres de otoño, prueba también nuestras manzanas asadas al horno, otro clásico igual de fácil y casero, o unas gachas dulces como las de toda la vida. Y para completar una merienda perfecta, nada como unas castañas asadas, que puedes preparar en la freidora de aire o en el microondas, acompañadas de un buen chocolate a la taza.