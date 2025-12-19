El Illes Balears, reconocido como el mejor club de fútbol-sala del mundo

El Illes Balears Palma Futsal volvió a ser uno de los grandes protagonistas en la gala anual de premios de Mundo do Futsal, celebrada en la madrugada del jueves en Foz do Iguaçu (Brasil). El club balear fue distinguido, por tercer año consecutivo, como Mejor Club del Mundo, consolidando un ciclo histórico que sitúa al Palma Futsal en la cima del fútbol sala internacional.

Además del galardón colectivo, la entidad fue reconocida también a nivel individual con tres premios de máximo prestigio. José Tirado fue elegido Mejor General Manager del Mundo, Antonio Vadillo recibió el premio a Mejor Entrenador por tercer año consecutivo y Luan Muller fue distinguido, por primera vez, como Mejor Portero del Mundo.

La gala reconoció igualmente al exjugador del Illes Balears Palma Futsal Neguinho como Mejor Jugador del Mundo, tras una temporada excepcional, la última con la camiseta verde pistacho antes de su salida del club. Un reconocimiento que confirma la apuesta que en su día realizaron Antonio Vadillo y José Tirado por un jugador que hoy es una referencia mundial.

Asimismo, Mundo do Futsal otorgó un reconocimiento especial a Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears, por su apoyo continuado al deporte y al fútbol sala, así como por su implicación en el crecimiento deportivo y social del proyecto del Illes Balears Palma Futsal.

El premio a Mejor Club del Mundo llega tras el mejor año de la historia del Illes Balears Palma Futsal, marcado por la conquista de una nueva UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental, además de un rendimiento sobresaliente en todas las competiciones nacionales, alcanzando fases finales en todas ellas. Un éxito que refuerza no solo el nivel competitivo del equipo, sino también la solidez de un proyecto que ha sabido crecer desde la humildad hasta convertirse en un referente global.

José Tirado revalidó por cuarto año consecutivo el premio a Mejor General Manager del Mundo, un reconocimiento a una trayectoria que ha llevado al club a conquistar tres UEFA Futsal Champions League y tres Copas Intercontinentales. Tras su reciente nombramiento como presidente del Illes Balears Palma Futsal, este será el último año en el que opta al galardón, que a partir de la próxima edición pasará a denominarse Premio José Tirado, en homenaje a su figura y a su legado en el fútbol sala mundial.

Antonio Vadillo volvió a ser reconocido como Mejor Entrenador del Mundo, firmando un hito sin precedentes con tres galardones consecutivos. Su liderazgo ha sido clave en la estabilidad, la competitividad y la ambición del proyecto, manteniendo al equipo en la élite europea y mundial durante varias temporadas consecutivas.

Por su parte, Luan Muller fue distinguido por primera vez como Mejor Portero del Mundo, tras consolidarse como una pieza fundamental en los éxitos del equipo. Desde su llegada en 2022, el guardameta brasileño ha sido decisivo en los momentos clave, tanto bajo palos como en el juego con los pies, y su rendimiento le sitúa hoy como uno de los mejores porteros del planeta.

Con estos reconocimientos, el Illes Balears Palma Futsal reafirma su posición como uno de los grandes referentes del fútbol sala mundial, no solo por sus títulos, sino por la solidez de un proyecto deportivo, humano y social que sigue marcando el camino.