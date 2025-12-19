Los estrenos de la semana prometen no dejar ningún gusto por fuera

Los estrenos de la semana se llenan de narrativas que trascienden del mero entretenimiento con una cartelera que ofrece intriga, acción y una reflexión sobre las complejidades de la vida y sus desafíos.

Avatar: Fuego y Ceniza

Empezamos fuerte con los estrenos de la semana, llega una vez más para sorprendernos el universo de Avatar se expande con «Fuego y Ceniza», donde la estabilidad de Pandora se ve seriamente comprometida. En el Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi que se distingue por su disposición a recurrir a la violencia incluso contra ellos mismos, desatan un nuevo conflicto mediante tensiones en un planeta cuyo equilibrio ha demostrado ser frágil en entregas anteriores. La irrupción de este clan guerrero, que está dispuesto a todo por lograr sus objetivos, augura una confrontación intensa que desafiará las alianzas conocidas y pondrá a prueba la resistencia de los clanes ya establecidos.

El extranjero

«El extranjero» está ambientada en Argel en 1938, y sigue la historia de Meursault, un hombre notablemente apático cuya vida toma un rumbo inesperado al verse arrastrado a los oscuros asuntos de su vecino. Un trágico suceso ocurrido en una playa se convierte en el catalizador que cambia su vida de manera irrevocable. La trama promete una profunda reflexión sobre la indiferencia, la fatalidad y las consecuencias de los actos, en un marco temporal y geográfico que añade resonancia a la narrativa.

Vida privada

La intriga psicológica se apodera de la cartelera con «Vida privada». La Dra. Lilian Steiner, una psiquiatra de gran prestigio, decide iniciar una investigación personal y paralela en torno a la muerte sospechosa de uno de sus pacientes. Su convicción de que se trata de un asesinato la empuja a adentrarse en una red de secretos que no solo es peligrosa, sino que amenaza con desestabilizar tanto su vida personal como su carrera profesional. Este thriller promete una inmersión en la ética profesional y los riesgos inherentes a la búsqueda de la verdad.

Anaconda

La nostalgia y la acción se combinan en «Anaconda», donde un grupo de amigos que atraviesa la crisis de la mediana edad se embarca en la peculiar misión de rehacer una película que marcó su juventud. El viaje los lleva a la jungla, donde la aventura se transforma en supervivencia. En esta aventura se enfrentarán a peligros naturales (incluyendo serpientes gigantes), así como a la amenaza de criminales violentos.

Bob Esponja: Una aventura pirata

Para el público más joven también llega los estrenos. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de «Bob Esponja: Una aventura pirata». El carismático personaje vuelve a las pantallas para lanzarse a probar su valentía siguiendo el rastro del temido Holandés Errante. Una decisión que desencadena una peligrosa aventura submarina que lo lleva a él y a sus amigos a explorar las profundidades más misteriosas del océano. La cinta garantiza humor, emoción y el espíritu indomable del icónico habitante de Fondo de Bikini.

Keeper

En el terreno del terror y la intimidad, «Keeper» narra la historia de una pareja que se retira a una cabaña aislada para celebrar su aniversario. Sin embargo, un imprevisto deja a Liz sola, momento en el que descubre una presencia maligna que empieza a revelar los oscuros secretos que esconde el lugar. De esta manera, la película se adentra en el miedo al aislamiento y la confrontación con verdades ocultas.

Father Mother Sister Brother

Los dramas familiares también tienen su espacio con «Father Mother Sister Brother». Dos hermanos que han estado distanciados durante años y se reencuentran para revivir viejas tensiones y conflictos que no han sido resueltos. A través de este proceso, se ven obligados a confrontar la frialdad de sus padres y a buscar un camino hacia la reconciliación con su pasado. Una obra explora las complejidades de los lazos de sangre y el perdón.

Emergency Exit

“Emergency Exit”ofrece un viaje singular a bordo del autobús número 8, con destino al misterioso Circunvalación; los pasajeros son guiados por un conductor enigmático con tatuajes y durante el trayecto, lo cotidiano se funde con lo inquietante. La película promete revelar los miedos, secretos y tensiones latentes de cada uno de los viajeros en un entorno de claustrofobia y misterio.

Homo Argentum

La comedia y la sátira se dan cita en “Homo Argentum”. La película está compuesta por 16 historias cortas que, con una mezcla de humor e ironía, buscan retratar las costumbres y contradicciones más arraigadas de la cultura argentina. A través del humor, el filme invita a una profunda reflexión sobre la identidad nacional y sus paradojas.

La gran Navidad de los animales

La animación familiar se hace presente con «La gran Navidad de los animales», donde animales de diversas partes del mundo inician aventuras invernales donde la unión y la ayuda mutua se erigen como pilares fundamentales para superar cada reto. La historia enfatiza la generosidad y la contemplación respetuosa de la naturaleza.

Ariel

«Ariel» es una trama de autodescubrimiento en un entorno exótico. En ella encontramos a Agustina Muñoz, una actriz que viaja a las Azores por una obra de teatro. En Azores, no consigue encontrar la compañía, por lo que se sumerge en la magia y misterios de la isla, olvidando de forma gradual su propósito inicial.

DJ Ahmet

«DJ Ahmet», una historia sobre el coste de la libertad y el amor a través de un relato de rebelión juvenil y música, ambientada en una pequeña aldea. Se centra en un adolescente que se aferra a la música como herramienta para desafiar la presión familiar y las rígidas normas de su comunidad. Este conflicto se intensifica dramáticamente cuando se enamora de una chica que ya está prometida.

Eloy de la Iglesia, adicto al cine

Los estrenos también hacen espacio para recordar a una figura clave del cine español con «Eloy de la Iglesia, adicto al cine». El documental repasa la vida de un director valiente y provocador que, tras enfrentarse a la censura, cayó en la drogadicción y pasó años en el olvido. Narrando su resurgimiento y el modo en que retoma su pasión cinematográfica, confrontando finalmente sus demonios personales.

Abá y su banda

La fantasía y el drama de la sucesión se exploran en «Abá y su banda». En un peculiar reino de frutas, cuyo rey ya no posee la fuerza para seguir gobernando, y emerge la figura del príncipe huérfano, la piña Aba. Este joven príncipe se niega a aceptar su destino, lo que lo obliga a enfrentarse a conflictos entre sus aspiraciones personales, sus sueños y las responsabilidades que le son impuestas por su linaje y la situación del reino.

Corazón franjiverde

Terminanos los estrenos con el cine documental que se hace presente con «Corazón franjiverde», que ofrece una mirada íntima y emocional al reciente ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera División a través de imágenes inéditas y testimonios de los protagonistas, desde jugadores hasta directivos. Un documental que captura la fuerza del sentimiento franjiverde y el vínculo con la afición, trayendo así un testimonio de pasión y pertenencia deportiva.

Te dejo aquí los estrenos de la semana pasada que podrás seguir viendo en cartelera los siguientes días.