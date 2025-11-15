Cuatro españoles de entre 9 y 54 años heridos en Portugal por la borrasca ‘Claudia’

Al menos cuatro españoles de entre 9 y 54 años han resultado heridos en Portugal por la borrasca Claudia. Según ha confirmado la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) portuguesa, tres de los heridos ya han sido dados de alta, mientras que uno permanece hospitalizado en el Hospital de Faro.

Los afectados tienen edades comprendidas entre 9 y 54 años. Tres de ellos presentaron heridas leves, mientras que el hombre hospitalizado sufrió lesiones ligeras pero requirió atención médica especializada. Todos se encontraban en un camping de Albufeira, una de las zonas turísticas más afectadas por el temporal, donde también se ha registrado una víctima mortal y un total de 28 heridos durante la jornada.

El temporal ha provocado daños en establecimientos turísticos, vehículos, y estructuras ligeras de la zona, y ha generado alarma entre turistas y residentes. Las autoridades han destacado la rapidez de la respuesta de la Protección Civil y de los equipos de emergencia locales, que han trabajado para garantizar la seguridad de los afectados y la evacuación de las zonas más peligrosas.

La depresión Claudia ha sido especialmente intensa en el Algarve, con vientos extremos capaces de derribar árboles y estructuras, y lluvias que han causado inundaciones puntuales en campings y entornos urbanos. Las autoridades portuguesas mantienen activados sus protocolos de emergencia y continúan monitorizando la evolución del temporal para prevenir nuevos incidentes.

Este episodio refuerza la necesidad de extremar precauciones en la región durante fenómenos meteorológicos extremos, sobre todo en zonas turísticas y áreas con alta concentración de visitantes, y subraya la importancia de los sistemas de alerta temprana y la coordinación de los servicios de emergencia para minimizar el riesgo de daños personales y materiales.