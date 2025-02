Alejandra Rubio confirma la verdad sobre su separación de Carlo Constanzia

Como siempre sucede en estos casos, la verdad ha visto al luz. Los rumores sobre la posible separación física entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no han dejado de crecer en los últimos días, pero todo ha quedado en un susto. Tanto Alejandra como Carlo han salido al paso para aclarar la situación y desmentir cualquier malentendido sobre su relación y sus proyectos profesionales. La pareja, que ha estado en el foco mediático desde que oficializó su romance, ha preferido abordar directamente los rumores y ofrecer su versión de los hechos. La hija de Terelu Campos está cansada, según cuenta, de desmentir ciertas cosas que nunca se le han pasado por la cabeza.

En los últimos días, diversos medios han incluido el nombre de Carlo Costanzia entre los posibles concursantes de la nueva edición de Supervivientes. No obstante, el modelo ha desmentido categóricamente esta información a través de sus redes sociales. En un vídeo compartido junto a Alejandra Rubio, los enamorados se tomaron con humor las especulaciones sobre su posible incorporación al reality, dejando claro que no forma parte de sus planes inmediatos. La noticia la dio la periodista Marta Riesco en Ni que fuéramos, pero la versión de las Campos es totalmente contraria.

Algunas fuentes han sugerido que Carlo Costanzia podría estar en negociaciones con Bailando con las estrellas, otro formato televisivo que supondría un enfoque completamente distinto. Aunque por el momento no hay confirmación oficial, esta opción representaría una oportunidad diferente dentro del mundo del entretenimiento para el actor. Esta otra información está firmada por Belén Esteban. La tertuliana trabajó en Telecinco durante muchos años y tiene acceso a datos privados, pero ¿habrá acertado?

El noviazgo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones En esta ocasión, algunas informaciones apuntaban a que Alejandra habría influido en la decisión de su pareja de no participar en Supervivientes insinuando que le habría prohibido formar parte del concurso. Sin embargo, la influencer ha aclarado que cada uno toma sus propias decisiones de manera independiente y que este tipo de rumores carecen de fundamento. Ha destapado la verdad, recalcando que en ningún momento le ha prohibido a su pareja que se marche a Honduras.

A lo largo de los últimos meses, la pareja ha demostrado en diversas apariciones públicas que su noviazgo se mantiene firme. Han sido vistos juntos en distintos eventos y continúan compartiendo momentos en redes sociales, lo que refuerza la idea de que las especulaciones sobre una posible crisis no tienen base real. Acaban de ser padres y están centrados en el desarrollo del bebé, al que se han empeñado en proteger al 100%. No quieren que sea famoso, por eso no han posado con él en la portada de ninguna revista.

La verdad sobre Alejandra Rubio

Mientras Carlo Costanzia valora nuevas oportunidades dentro de la televisión y otros proyectos profesionales, Alejandra Rubio sigue consolidando su presencia en los medios. La nieta de María Teresa Campos tiene diversos compromisos en el ámbito televisivo y en redes sociales, donde cuenta con una sólida base de seguidores. Debemos tener en cuenta un trabajo importante que todavía no ha visto la luz: le han ofrecido grabar un documental sobre su vida y ha aceptado. Eso sí, todavía no se sabe donde se emitirá. La presentadora María Patiño defiende que podría ser proyectado en Cuatro (Mediaset), pero no hay nada confirmado.

Aunque ninguno de los dos ha querido adelantar demasiados detalles sobre sus planes a futuro, se espera que ambos continúen explorando diferentes facetas en sus respectivas carreras. Alejandra ha manifestado en varias ocasiones su interés por seguir creciendo en la industria del entretenimiento, mientras que Carlo Costanzia parece estar abierto a nuevas experiencias que le permitan ampliar su trayectoria profesional.

La nueva edición de ‘Supervivientes’

Además de Carlo Costanzia, otro de los nombres que ha sonado con fuerza en los últimos días ha sido el de Elena Tablada. Sin embargo, la diseñadora ha desmentido tajantemente cualquier posibilidad de formar parte del concurso de supervivencia. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, dejó claro que nunca ha contemplado la opción de participar en un programa de este tipo.

Tablada ha explicado que su prioridad es su familia y sus proyectos personales, dejando claro que no tiene intención de alejarse de su entorno para embarcarse en una aventura televisiva de este calibre. Sus declaraciones han servido para acallar los rumores y reafirmar su postura ante este tipo de formatos.

La ex de David Bisbal ha reiterado su negativa a participar en Supervivientes, dejando claro que este tipo de experiencias no encajan con sus prioridades. Quiere subrayar que su vida gira en torno a su familia y a proyectos que le apasionan, por lo que no está dispuesta a embarcarse en una aventura que implica separarse de sus seres queridos. Es justo lo que le pasa a Carlo, quien no quiere perderse ni un sólo minuto del desarrollo de su hijo.