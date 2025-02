Hace tan solo unos días, y tras haber estado un tiempo alejado de las redes sociales, Carlos Costanzia sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación. Se trata de un vídeo en el que el hijo de Mar Flores aparece en la gran mayoría de escenas, pero lo que más llamó la atención fue otra imagen: la del joven junto a Alejandra Rubio y el pequeño Carlo, su hijo en común. De esta forma, vemos cómo la hija de Terelu Campos mira a su bebé, que está moviendo su manita. Carlo Costanzia, por su parte, no pudo evitar besar la cabeza de su actual pareja, regalándonos una tierna e idílica imagen. Además, se podía escuchar lo siguiente: «En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo».

En ese mensaje, Carlo iba a más: «El apoyo incondicional de la familia, el amor y, sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo». Inevitablemente, ante el revuelo que se ha generado en las últimas horas, Alejandra Rubio aprovechó su paso por Vamos a ver para aclarar el motivo de esta publicación. «Es un vídeo motivacional», comenzó diciendo la nieta de María Teresa Campos. Por si fuera poco, confirmó que su pareja y padre de su hijo tiene «muchos proyectos de trabajo superbuenos», y que esta ha sido la manera que ha escogido para regresar a las redes sociales. «Lo hace así, contando su experiencia y con un vídeo bonito», comentó la colaboradora de Vamos a ver. Aprovechando su participación en el programa de Telecinco, quiso aclarar algo al ser consciente de los titulares que se han publicado después de que ese vídeo viese la luz.

«Él cuenta por lo que ha pasado y el momento que está ahora, que está en un buen momento», comenzó diciendo Alejandra Rubio, y añadió: «A mi hijo no se le ve, se le ve una mano y yo, por ejemplo, no he subido nada del niño», recordó. Así pues, ha querido incidir en que esta publicación de Carlo Costanzia en Instagram no es, ni de lejos, ni una presentación oficial ni un posado con su bebé.

«Nos lo ofrecen por activa y por pasiva siempre posar. Tenemos claro que eso no va a suceder», aclaró Alejandra Rubio. Preservar la privacidad del pequeño Carlo siempre ha sido la prioridad más absoluta de la hija de Terelu Campos. De hecho, incluso cuando todavía estaba embarazada, la joven lo comentó y lo dejó claro en un gran número de ocasiones. Es más, incidió en que ni iba a hacer una portada con su pequeño ni iba a mostrar su rostro en redes sociales. Algo que, por el momento, tanto él como Carlo Costanzia están cumpliendo al pie de la letra.