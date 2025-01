La impactante frase que podría acabar con la relación entre Carlo Constanzia y Alejandra Rubio

En el mundo del corazón las polémicas nunca descansan y esta vez la controversia gira en torno a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado y os aconsejamos que no os perdáis ningún detalle. La chispa de este nuevo escándalo proviene de Jeimy Báez, ex novia de Carlo y actual concursante de GH Dúo, quien no ha dejado de compartir detalles de su relación pasada con el actor. Pero lo que realmente ha llamado la atención de todos ha sido una frase que ella pronunció y que podría tener serias repercusiones para la pareja: «Lo dejamos. Él empezó con ella, pero seguía escribiéndome». Estas palabras han marcado un antes y un después, de hecho algunos dicen que podrían cambiar el futuro de la relación de Carlo y Alejandra.

El relato de Jeimy Báez

Durante una charla con otros concursantes de GH Dúo, Jeimy decidió abrirse y contar cómo fue el final de su historia con Carlo Costanzia. Según ella, aunque ambos decidieron separarse, Carlo no habría cortado del todo los lazos con ella. «Me seguía escribiendo incluso después de haber empezado su relación con Alejandra Rubio», comentó al respecto.

Lo que más sorprendió fue el momento en el que reveló que, horas antes de que salieran a la luz las primeras fotos de Carlo y Alejandra juntos, él le habría enviado un mensaje confesándole sus sentimientos: «No puedo creer lo que nos está pasando. Siempre serás el amor de mi vida».

Estas declaraciones, según Jeimy, fueron suficientes para que decidiera contar su versión en televisión. «No es por rencor, es porque siento que se tiene que saber la verdad. No quiero que me sigan vinculando con ellos, pero tampoco quiero que las cosas queden en el aire», afirmó cuando le preguntaron sobre este asunto.

Aunque Jeimy asegura que ya ha superado su ruptura con Carlo y que su intención no es crear conflictos, sus palabras han vuelto a poner en el centro de la polémica su historia con el hijo de Mar Flores. «Es algo que viví y que quiero dejar atrás, pero si me preguntan, no voy a mentir», añadió. En otro momento incluso llegó a lanzar una advertencia hacia Alejandra Rubio: «Con la experiencia que tuve, le diría que tenga cuidado. No siempre todo es lo que parece».

¿Cómo ha reaccionado Alejandra Rubio?

Alejandra Rubio ha optado por no entrar en el conflicto. Recientemente convertida en madre, la joven está completamente enfocada en su nueva vida junto a su bebé, lo que parece haberle dado una perspectiva diferente sobre las polémicas que antes solían rodearla.

Durante su última aparición pública ha dejado claro que no tiene intención de responder a las declaraciones de Jeimy Báez. «Ahora mismo, mi vida está centrada en mi hijo. No tengo tiempo ni interés en cosas del pasado», comenta con un tono sereno, pero visiblemente incómoda con las preguntas.

Quien sí ha salido en defensa de Alejandra ha sido su tía, Carmen Borrego. Desde un plató de televisión, la colaboradora no dudó en criticar a Jeimy Báez por seguir mencionando a su sobrina en sus intervenciones públicas. «Entiendo que hable de su relación con Carlo, pero no sé por qué siempre tiene que meter a Alejandra en el medio. Es como si quisiera seguir vinculada a esta historia cuando ya debería haberla superado».

Además, Borrego ha puesto en duda la veracidad de algunos de los mensajes que Jeimy asegura haber recibido de Carlo: «Hay cosas que no cuadran. Si realmente estuvieran juntos, ¿por qué no lo dijo antes? Me parece que está buscando algo más que contar su verdad».

Carlo Costanzia También ha optado por mantenerse en completo silencio. Aunque el actor y modelo suele evitar involucrarse en polémicas, esta situación ha puesto su nombre en el centro del debate mediático. Fuentes cercanas aseguran que Carlo está enfocado en proteger su relación con Alejandra y en construir un entorno tranquilo para su nueva familia.

Carlo Costanzia, al margen de todo

La participación de Jeimy en GH Dúo ha sido vista por algunos como una estrategia para ganar visibilidad. No es la primera vez que sus declaraciones generan controversia y en ocasiones anteriores se ha cuestionado la autenticidad de algunos detalles que ha compartido sobre su relación con Carlo.

Sus defensores, sin embargo, sostienen que Jeimy tiene derecho a expresar cómo vivió su ruptura, especialmente si considera que hubo situaciones que no fueron justas. «No se trata de atacar a nadie, se trata de contar mi experiencia», recuerda la concursante de GH.

Con Alejandra Rubio decidida a no dar importancia a las palabras de Jeimy y Carlo Costanzia manteniéndose al margen, parece que esta polémica podría quedar en nada si no surgen nuevos detalles. Sin embargo, en el mundo del corazón, las historias no suelen terminar tan rápido y los seguidores de esta trama no pierden la esperanza de que alguno de los involucrados rompa el silencio. Por ahora, la atención se centra en cómo esta situación afectará, si es que lo hace, la relación entre Carlo y Alejandra. ¿Podrán superar esta tormenta mediática y seguir adelante como familia?