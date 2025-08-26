Un turista norteamericano viaja por toda España y dicta sentencia: «Esta es la ciudad más infravalorada»

No es noticia que España se consolide como uno de los destinos más visitados del mundo. Casi todos los extranjeros anhelan visitar lugares icónicos como Madrid, Barcelona o las playas de la Costa del Sol. Pero hay quienes tienen un ojo más crítico, como el caso de un turista norteamericano que definió cuál es la ciudad más infravalorada del país.

Su opinión generó tanto revuelo que hasta fue noticia en el medio británico Express. Dicho esto, España sigue enamorando a millones de turistas. Y todo, gracias a su diversidad cultural, paisajes naturales y ciudades alucinantes. Es más, según las estadísticas más recientes, el país está a punto de superar a Francia como el destino favorito a nivel mundial.

¿Cuál es la ciudad más infravalorada de España, según los británicos?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2023, España recibió más de 5,6 millones de turistas internacionales, generando ingresos de casi 8.000 millones de euros. Fuera de las típicas ciudades más visitadas, una fue revalorizada en las redes sociales.

Se trata de Cáceres, situada en el corazón de la comunidad autónoma de Extremadura. Y es que esta fue señalada como la ciudad más infravalorada de España por el influencer estadounidense Nick O’Brien, conocido en redes sociales como @NickLovesSpain.

La opinión de O’Brien no es disparatada, ya que con más de 94.000 habitantes, Cáceres cuenta con un impresionante legado histórico que le ha valido ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

El casco antiguo de Cáceres, conocido también como la Ciudad Monumental, es un verdadero viaje al pasado. Las calles empedradas, las murallas y los palacios renacentistas transportan a los visitantes a la Edad Media.

Siguiendo lo que expresa O’Brien, Cáceres es «como un museo al aire libre» y para él, no caben dudas de que aquí se puede vivir una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos masificados.

Qué lugares visitar en Cáceres

Entre los puntos destacados que hay que visitar sí o sí están:

Casco histórico: el epicentro cultural de la ciudad.

el epicentro cultural de la ciudad. Barrio judío: un rincón que muestra la herencia sefardí con calles estrechas y pintorescas.

un rincón que muestra la herencia sefardí con calles estrechas y pintorescas. Centro moderno: contrasta con la historia, ofreciendo una experiencia contemporánea de compras y gastronomía.

contrasta con la historia, ofreciendo una experiencia contemporánea de compras y gastronomía. Palacio de los Golfines de Abajo: un ejemplo perfecto de la arquitectura renacentista.

un ejemplo perfecto de la arquitectura renacentista. Concatedral de Santa María: una iglesia que combina estilos gótico y románico.

una iglesia que combina estilos gótico y románico. Torre de Bujaco: una construcción que refleja el pasado árabe de la ciudad.

Mencionados estos rincones, podría afirmarse que a pesar de su rica historia y cultura, Cáceres pasó desapercibida para muchos turistas internacionales. La situación podría cambiar gracias a la visión de viajeros como O’Brien, quien anima al resto a explorar este destino menos conocido.

Otras características que la ciudad ofrece son las siguientes:

Mucha diversidad arquitectónica: una mezcla de influencias romanas, árabes y medievales.

una mezcla de influencias romanas, árabes y medievales. Escenarios de cine: su casco antiguo ha sido utilizado como locación para series como Juego de Tronos.

su casco antiguo ha sido utilizado como locación para series como Juego de Tronos. Entorno natural: proximidad a grandes parques naturales, como el Parque del Príncipe, y posibilidad de hacer numerosas rutas de senderismo.

Gastronomía y cultura de Cáceres, la ciudad más infravalorada de España

La oferta gastronómica de Cáceres es otro de sus grandes atractivos. La ciudad mezcla pizcas de tradición e innovación en sus platos, destacando productos locales como el jamón ibérico, el queso Torta del Casar y recetas típicas como la caldereta de cordero.

A su vez, O’Brien también menciona que la ciudad cuenta con una variada oferta de bares y restaurantes donde se puede disfrutar de tapas y vinos de la región, incluido el famosísimo Atrio, restaurante con tres estrellas Michelin.

Además, cada año se celebran eventos como el Festival de Teatro Clásico, que atrae a amantes de la cultura.