A sólo 1 hora de Madrid hay una piscina natural que es un paraíso interior para escapar del calor: aguas turquesas en plena naturaleza

Cuando llegan las altas temperaturas, las piscinas naturales se convierten en uno de los mejores refugios para disfrutar de un día de naturaleza. Más allá de lugares tan conocidos como el Pantano de San Juan o las Presillas de Rascafría, existen rincones menos masificados que ofrecen un entorno tranquilo.

Uno de ellos es la Charca de la Nieta, situada en la localidad abulense de Piedralaves, en pleno valle del Tiétar. Rodeada de vegetación y alimentada por las frías aguas de la garganta de Nuño Cojo, esta piscina natural destaca por la calidad de sus aguas, sus zonas de sombra y su ambiente familiar.

Charca de la Nieta, un paraíso natural

#charcalanieta #avila #piscinanatural #madridpiscina ♬ sonido original – Madridexplorajourney @madridexplorajourney 💦CHARCA LA NIETA 🇪🇸ÁVILA A 1 hora y media de Madrid. La Charca de la Nieta se encuentra en el municipio de Piedralaves (Ávila), en el Valle del Tiétar. El itinerario más famoso es la ruta circular de la Garganta de Nuño Cojo y el Embalse de Piedralaves, con una distancia aproximada de 11,5 km Punto de inicio: Aparcamiento de la Charca de la Nieta, situado junto a la zona recreativa y la fuente forestal.Recorrido: El sendero asciende junto a la garganta, cruzando pequeños puentes de madera y atravesando pinares hasta conectar con la pista forestal que conduce a la zona de Casavieja y los alrededores del Embalse de Piedralaves.Duración: Entre 4 y 5 horas y media, dependiendo del ritmo y las paradas.Dificultad: Moderada. El terreno exige buen calzado y presenta algunos desniveles y cruces de arroyos. 🏘️No olvides pasarte por Piedralaves y disfrutar de su gastronomía y casco antiguo. 📍En la Charca de la Nieta está prohibido que se bañen los perros y el uso altavoces. Recoge todos tus desechos para mantener el entorno intacto. #piedralaves

La piscina natural de Piedralaves, conocida popularmente como la Charca de la Nieta, es uno de los rincones más bonitos del valle del Tiétar, en la provincia de Ávila. Este espacio natural es un destino ideal para quienes buscan refrescarse en verano rodeados de naturaleza y disfrutar de un ambiente tranquilo. Además, es una opción muy recomendable para visitar con niños gracias a sus aguas calmadas, las amplias zonas de sombra y los servicios disponibles durante la temporada estival.

Situada a las afueras de Piedralaves, la Charca de la Nieta se forma gracias a las aguas de la garganta de Nuño Cojo. Rodeada de árboles y vegetación, esta piscina natural ofrece un entorno fresco y agradable donde pasar el día. Sus aguas transparentes y de temperatura muy refrescante la convierten en uno de los lugares favoritos para combatir el calor.

En los alrededores hay merenderos con mesas y bancos, perfectos para comer al aire libre, además de varios bares y terrazas donde tomar algo después del baño. Asimismo, en verano se instala un kiosco con bebidas y helados.

Cómo llegar

Desde Madrid se accede por la A-5 hasta la salida hacia la N-502 en dirección Ávila, continuando hasta Piedralaves. El trayecto dura aproximadamente una hora y media. Existe una zona de aparcamiento junto a la piscina natural, aunque durante los fines de semana de verano suele llenarse con rapidez. El acceso es gratuito.

Rutas de senderismo

El entorno natural, formado por montañas, bosques, gargantas y el valle del Tiétar, convierte a esta localidad en un destino perfecto para los amantes del senderismo.Una de las propuestas más populares es la «Ruta de Piotea», un recorrido circular de aproximadamente 6 kilómetros y un desnivel de 160 metros.

El itinerario comienza en los Jardines de El Venerito, dentro del casco urbano, y atraviesa un agradable bosque de pinos piñoneros y alcornoques. Durante el recorrido también se cruza el arroyo de El Castaño antes de llegar al paraje de Piotea, que da nombre a la ruta. El camino de regreso discurre por una pista forestal desde la que se obtienen magníficas panorámicas del valle del Tiétar y de las sierras de San Vicente y La Higuera.

Piedralaves

Piedralaves es una de las localidades con más encanto del valle del Tiétar. Pasear por sus calles permite descubrir numerosas casas de piedra con entramados de madera de roble, pino y castaño, materiales característicos de la zona. Muchas de estas construcciones conservan su aspecto original y reflejan la arquitectura popular serrana.

Uno de los monumentos más importantes es la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, construida a finales del siglo XVIII; el templo cuenta con una única nave y conserva elementos decorativos de influencia mudéjar, además de un retablo barroco policromado que preside el altar mayor. Muy cerca de la iglesia se encuentra la Cruz de los Enamorados, cuyo origen se remonta al siglo XVII; la tradición popular cuenta que este era el lugar donde las parejas se reunían al finalizar la misa, origen del nombre con el que hoy se conoce este singular rincón del municipio.