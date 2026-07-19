De Ronaldo a Ramos: estos son los VIPS que han ido a ver la final del Mundial entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife de Nueva Jersey estuvo llena de VIPS de distintos mundos. Estrellas del fútbol, de la NBA, de la música y del cine. Los mejores estaban presentes en el gran partido que paró el mundo en este domingo 19 de julio.

De Ronaldo Nazario a Sergio Ramos, pasando por figuras como Zidane, Simeone, Marcelo, Casillas, también Mike Tyson, que iba con la camiseta de Argentina, Javier Bardem con su camiseta de la Selección española con el 26 de Borja Iglesias… También Klopp comentando la final en una televisión alemana.

La mayoría de los campeones del Mundo con España en 2010 en Sudáfrica estuvieron presentes en la final en el MetLife. David Villa, Piqué, Ramos, Casillas, Capdevila, Iniesta, Pedrito, Navas… Algunos no pudieron acudir. También jugadores campeones de Europa en 2024 como Morata o Fermín López estuvieron animando a España en el estadio.

Fernando Hierro, Marcelo, Zidane… como estrellas del fútbol. También VIPS de la NBA como James Harden, Karl-Anthony o Wembanyama. Jefes de Estado como Donald Trump o Pedro Sánchez, entre otros. También presidentes como Laporta, Javier Tebas o Al Khelaifi.

Lewandowski, Del Piero, Zanetti, Capello, Müller, Tom Cruise, Suker, Ustari, Terry o Roberto Carlos completaron una estelar plantilla de estrellas, VIPS y grandes nombres del mundo del deporte o del espectáculo en la gran final de la Copa del Mundo de 2026.