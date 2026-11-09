El mercado navideño más mágico de Europa se esconde en un bosque y está más cerca de lo que pensamos

El mercado navideño de Ravenna, situado bajo un impresionante viaducto de piedra de 40 metros de altura, en plena Selva Negra, combina paisajes invernales, iluminación festiva y puestos de artesanía tradicional. Cada año, este enclave atrae a visitantes que buscan una experiencia diferente, rodeados de bosques, montañas y aromas propios de estas fechas.

El mercado también tiene propuestas para los más pequeños. Los niños pueden participar en el Rally del Mercado Navideño, una actividad que añade un toque de diversión a la visita. Además, en la Oficina de Correos Navideña pueden escribir y enviar los deseos navideños en una postal y, con un poco de suerte, recibir una respuesta personalizada de Papá Noel en casa.

Mercado navideño en el desfiladero de Rávena

«Es parte de la Navidad: el ambiente acogedor, los aromas y los sabores únicos del Mercado Navideño en el desfiladero de Ravenna. Encontrarás artesanía tradicional, música navideña y una amplia variedad de comida y bebida para todos los gustos. Las escarpadas colinas boscosas del desfiladero de Ravenna en Breitnau, el Galgenbühl en Hofgut Sternen y el viaducto ferroviario de Höllental, de 40 metros de altura, enmarcan este mercado.

Como novedad este año, recibimos el premio a «Mercado Navideño Europeo de Excelencia», una distinción que solo se otorga a los mercados navideños más destacados de Europa. Este galardón pone de relieve el ambiente único, la alta calidad de la oferta y el enfoque sostenible de nuestro mercado».

Fechas y horarios

El mercado navideño de Ravenna 2026 se celebrará del 26 de noviembre al 20 de diciembre, de jueves a domingo. El primer fin de semana de Adviento tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre, con apertura el jueves de 16:00 a 21:00 horas y de viernes a domingo de 14:00 a 21:00 horas. El segundo fin de semana, del 3 al 6 de diciembre, mantendrá los mismos horarios.

El 10 de diciembre se celebrará el Wäldertag, una jornada reservada a los residentes. Por este motivo, el tercer fin de semana tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre, con apertura de viernes a domingo, de 14:00 a 21:00 horas. Por último, el cuarto fin de semana de Adviento se desarrollará del 17 al 20 de diciembre. El jueves abrirá de 16:00 a 21:00 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo el horario será de 14:00 a 21:00 horas.

Puestos

Entre los puestos dedicados a las artes y manualidades destacan los trabajos de Holzmanufaktur Bernau, con artículos de madera elaborados a mano. También se pueden descubrir las tallas tradicionales de Holzschnitzerei Holzer, que ofrece máscaras, juguetes y figuras decorativas. A esta propuesta se suman las creaciones de Arsceramix, con piezas de cerámica y textiles, y las joyas artesanales de Horst’les Biegeecke.

La decoración y los regalos también tienen un espacio destacado. Engelkind presenta figuras de madera, ángeles y adornos luminosos, mientras que Bildhauerei Jung reúne objetos de cerámica y esculturas de distintos materiales. Por su parte, Schwarzwälder Handarbeitsstube ofrece prendas y complementos tejidos a mano, como gorros, bufandas, guantes y muñecos de lana.

Otros puestos ofrecen accesorios, artículos para el hogar y recuerdos originales. Schafstube de Loisel cuenta con productos de piel y lana de oveja, Heimat im Herz ofrece objetos decorativos de madera personalizables y Keller Bürsten presenta cepillos elaborados en la Selva Negra. También destacan las propuestas de Atelier VON DER GEEST, con calendarios, láminas y tarjetas ilustradas, y Kerzenatelier, especializado en velas y jabones artesanales.

La gastronomía regional ocupa otro lugar importante entre los puestos. Hevart de la Selva Negra ofrece especialidades de caza, mientras que Speckhüsli reúne jamones, embutidos y tocino tradicionales. También se pueden encontrar conservas, patés, salsas, mermeladas, miel y sales de hierbas elaboradas artesanalmente.

En los puestos de comida y bebida, la oferta incluye desde dulces y repostería hasta platos calientes: fruta cubierta de chocolate, almendras, pan de jengibre, rosquillas, crepes y gofres, además de sopa de patata, raclette con jamón de la Selva Negra, salchichas a la parrilla y especialidades ahumadas.

Para acompañar el recorrido, tampoco faltan las bebidas típicas de estas fechas, como el vino caliente especiado, el ponche de manzana y distintas variedades de bebidas calientes sin alcohol. Una oferta variada que permite descubrir los sabores, la artesanía y las tradiciones de la Selva Negra en un entorno navideño mágico.

Cómo llegar

Este mercado navideño se convierte cada año en un auténtico paraíso invernal, y una de las formas más especiales de llegar es hacerlo caminando. Desde Hinterzarten parte una ruta que atraviesa valle de Löffeltal, pasando por antiguos molinos tradicionales de la Selva Negra y paisajes naturales de gran belleza. Conforme el camino se aproxima al desfiladero, empiezan a distinguirse a lo lejos las luces del mercado, que iluminan el entorno y crean un escenario de cuento. El recorrido dura aproximadamente 45 minutos.

Asimismo, hay autobuses lanzadera que conectan las estaciones de tren de Hinterzarten y Himmelreich, así como el aparcamiento de Kurhaus, en Titisee, con el mercado navideño. El servicio permite realizar el trayecto de ida y vuelta mediante la reserva previa de un billete combinado que incluye también la entrada al mercado.