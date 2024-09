Estos son los destinos del Imserso que merece la pena visitar sin estar jubilado

El Imserso ha puesto a la venta 886.269 plazas dirigidas a unos cuatro millones de pensionistas, lo que ha provocado que muchos no hayan podido acceder a ningún viaje. La venta comenzó el 24 de septiembre y, desde entonces, numerosos jubilados han expresado su descontento ante la rápida ocupación de todas las plazas disponibles. Sin embargo, el Imserso ha señalado que a lo largo de la temporada, se producirán cancelaciones, lo que puede liberar plazas en muchos destinos.

Por este motivo, el organismo recomienda a los interesados que revisen periódicamente la página web del Programa de Turismo para verificar la disponibilidad de reservas en caso de que se liberen espacios en destinos que les interesen. Además, tanto los pensionistas que no han podido acceder a los viajes del Imserso como los que no están jubilados, tienen una variedad de destinos que merece la pena conocer. España está llena de lugares fascinantes que combinan historia, cultura y belleza natural, perfectos para cualquier persona que busque explorar. Desde playas soleadas hasta ciudades llenas de historia, las opciones son muy amplias y variadas.

Roquetas de Mar – Almería

Roquetas de Mar, situado en la costa mediterránea de Almería, es un destino turístico que ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas. Este encantador municipio se caracteriza por sus extensas playas de arena dorada, un clima cálido y una oferta variada de actividades, ideal para todos los gustos. Las playas más destacadas incluyen la Playa de la Urbanización, la Playa de la Bajadilla y la Playa de las Salinas, que cuentan con servicios como sombrillas, tumbonas y chiringuitos donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local.

El ambiente familiar y seguro de estas playas las convierte en un lugar ideal para disfrutar con los más pequeños. Más allá de su atractivo litoral, Roquetas de Mar ofrece un rico patrimonio cultural. Uno de sus principales puntos de interés es el Castillo de Santa Ana, construido en el siglo XVII, que ofrece vistas espectaculares del mar y la costa desde su mirador. El centro de la localidad es un lugar animado, con un puerto pesquero vibrante y un encantador paseo marítimo repleto de restaurantes, tiendas y bares.

Oropesa – Castellón

Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, es un encantador destino que combina playas, naturaleza y un rico patrimonio histórico. Este pueblo costero es famoso por sus playas y calas, como la Playa de la Concha y la Playa de Morro de Gos, que invitan a los visitantes a disfrutar del sol y la relajación. La Playa de la Concha, en particular, es conocida por su tranquilidad y aguas cristalinas, lo que la convierte en un lugar perfecto para familias.

Oropesa también alberga calas más escondidas, ideales para quienes buscan un ambiente más privado. Además de su atractivo costero, Oropesa del Mar cuenta con un fascinante patrimonio cultural. El Castillo de Oropesa, que data del siglo XII, ofrece vistas panorámicas impresionantes del paisaje circundante, y el casco antiguo, con sus calles empedradas y edificios históricos, como la Iglesia de la Virgen de la Paciencia, es un reflejo de la rica historia de la región.

Puerto de la Cruz – Tenerife

Puerto de la Cruz, situado en la costa norte de Tenerife, es un destino turístico emblemático en las Islas Canarias. Su clima templado y su paisaje natural, con montañas y océano, lo convierten en un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones. Entre sus principales atracciones se encuentra el Jardín Botánico, que alberga una impresionante colección de plantas tropicales y subtropicales.

El Lago Martiánez, un complejo de piscinas y lagos diseñado por César Manrique, ofrece un entorno único donde los turistas pueden relajarse y disfrutar del sol. Las playas de Puerto de la Cruz, como la Playa Jardín y la Playa de San Telmo, son ideales para nadar y practicar deportes acuáticos. La Playa Jardín destaca por su entorno natural, con jardines que descienden hasta la arena y vistas al volcán Teide.

Costa Teguise – Lanzarote

Costa Teguise es una de las principales áreas turísticas de Lanzarote, conocida por sus playas doradas y su ambiente relajado. Situada en la costa este de la isla, combina el encanto de un destino turístico moderno con el característico paisaje volcánico de Lanzarote. Las playas de Costa Teguise, como Playa de las Cucharas y Playa Bastián, son ideales para tomar el sol y practicar deportes acuáticos.

Además de sus playas, Costa Teguise es famosa por su arquitectura distintiva, influenciada por César Manrique. El pueblo cuenta con diversas áreas recreativas y jardines, como el Parque de las Naciones y el Jardín de Cactus, que alberga una amplia variedad de especies cactáceas. Para quienes buscan una experiencia cultural, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el Mercado de Teguise son lugares imprescindibles.

Estos son algunos de los destinos del Imserso más destacados, los cuales puedes conocer por tu propia cuenta tanto si no has conseguido plaza como si todavía no estás jubilado.