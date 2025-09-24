Una ermita templaria del siglo XIII perdida en mitad de un valle legendario: «La ruta más mística de España»

España cuenta con senderos con encanto completamente desconocidos. Uno de ellos se encuentra dentro del Parque Natural Cañón del Río Lobos en Castilla y León. Este enclave se extiende por las provincias de Soria y Burgos siguiendo el curso del río del que recibe su nombre. Dentro de él se encuentra la ruta a la ermita templaria de San Bartolomé.

Ruta a la ermita de San Bartolomé por el cañón del Río Lobos

Esta senda se halla dentro del Parque Natural Cañón del río Lobos. Es la más sencilla de todo el parque y tiene una longitud de unos 2,5 kilómetros en total. En ella, verás la ermita románica de San Bartolomé, la «Cueva Grande» y el «Balconcillo».

El inicio de este itinerario se sitúa en el parking de este parque natural más próximo a la ermita templaria de San Bartolomé. El camino es prácticamente llano y muy fácil de realizar por lo que es perfecto para hacer con los más pequeños. Además, les encantará ver a los buitres revoloteando alrededor, ¡se pueden contemplar a simple vista!

A lo largo del trayecto conocerás la parte más espectacular del Cañón del río Lobos. Podrás acceder a la «Cueva Grande» o «Cueva de San Bartolomé» y hacer fotos en el mirador del «Balconcillo», una terraza natural donde puedes contemplar la ermita y la cueva.

Horarios de visita de la Ermita de San Bartolomé, en Soria

Esta ermita del siglo XIII depende del Obispado de Osma y según la página web del Cañón del río Lobos estos son los horarios de visita:

A partir de Semana Santa: sábados de 11 a 15h y de 17 a 19h. Los domingos abre de 11 a 15h.

sábados de 11 a 15h y de 17 a 19h. Los domingos abre de 11 a 15h. Mes de agosto hasta el 15 de septiembre: lunes cerrados. Abierta de martes a sábados de 11 a 15h y de 17 a 19h. Los domingos de 11 a 15h.

lunes cerrados. Abierta de martes a sábados de 11 a 15h y de 17 a 19h. Los domingos de 11 a 15h. Desde el 15 de septiembre hasta el puente de diciembre: sábados de 111 a 15h y de 17 a 19h. Los domingos estará abierta de 11 a 15h.

La entrada individual tiene un precio de un euro. Desde esta web aconsejan evitar los momentos de gran afluencia de público como Semana Santa, el Pilar, mes de agosto y algunos fines de semanas.

En este parque natural puedes disfrutar de una amplia vegetación. Predomina el enebro, la sabina y el pino laricio junto a quejigos y encinas. Además hay plantas aromáticas tomillos, espliegos y salvias. La vegetación de ribera está representada por chopos y sauces. Respecto a la fauna, la especie más abundante es el buitre leonado. También hay aves rapaces como águilas y halcones. Tampoco faltan nutrias, jabalíes, tejones y ardillas.