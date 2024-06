¿Cómo reclamar el dinero por el cobro de tu equipaje de mano?

El cobro de tu equipaje de mano de forma indebida podrá recuperarse, ese dinero que te hicieron pagar puede volver a tu bolsillo. Las líneas aéreas se enfrentan a una ley que pone contra las cuerdas una serie de prácticas que han estado fuera de lugar.

Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa todas nuestras técnicas para conseguir una buena cantidad de todo aquello que necesitamos y más. Una opción que quizás desconocíamos y ahora se convertirá en una realidad. Toma nota de cómo recuperar un dinero que pagaste de más sin saberlo quizás.

Reclama un dinero que es tuyo

En el momento en el que descubres que te han cobrado de más en tu viaje te sientes estafado, pero hay que tener en cuenta que como muchos has caído en una trampa que de lo contrario no se sostendría. Si hacemos cuentas, los números no salen, por lo que hay que poner letra pequeña o arriesgarse a marcharse sin pasajeros.

Los vuelos low cost han cambiado la forma de viajar, estamos ante un tipo de viajes que son accesibles para todo el mundo con algunas condiciones esenciales que quizás nunca hubiéramos imaginado que se harían realidad. Debemos ponernos manos a la obra con un elemento que puede ser clave.

Todo el mundo puede viajar a una capital europea por poco más de 10 euros. Algo que quizás nos pueda sorprender, pero es una realidad en estos días. Si hacemos cuentas, si cada pasajero pagase esta cantidad algo que quizás no sea una realidad, puede acabar con un importe total muy bajo, apenas pagaríamos a una persona de la tripulación con este dinero.

No todo el mundo paga lo mismo por viajar en el mismo avión, pero lo cierto es que estas compañías cobran muy poco por hacer unos viajes por casi todo el mundo. Hay algunas formas que hasta ahora han usado para aumentar sus tarifas, cobrar por el equipaje es una de ellas que debes tener en cuenta.

Quizás durante algún viaje has tenido que afrontar este cambio que hasta la fecha nunca hubieras imaginado que se acabaría cumpliendo. Por lo que, tienes que estar muy atento, a esa legislación que puede favorecerte, haciendo que recuperes parte de un dinero que dabas por perdido quizás. Todo pasa por algo y puede acabar arreglándose.

Esto es lo que dice la ley para recuperar el cobro de tu equipaje

Recientemente, se ha demostrado que estas cláusulas podrían llegar a ser abusivas y afectaban de lleno a los pasajeros. De tal forma que se ha podido cambiar por completo la manera de viajar. Hoy en día se puede pagar menos por más y obtener aquello que necesitamos para conseguir un viaje de ensueño sin gastar mucho.

El verdadero low cost empieza cuando podemos recuperar parte de ese dinero con la ayuda de algunos trucos esenciales que quizás no conocías. La ley es muy clara. Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: «A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta contraria a esta norma en materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas. A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal».

Desde el centro europeo del consumidor se podrá reclamar ese dinero de forma fácil con un sencillo formulario siempre y cuando: «Antes del dirigirse al aeropuerto, debe consultarse con la compañía aérea las limitaciones concretas del número de bultos, las medidas y los pesos máximos que aplican para el transporte de equipaje de mano. Como norma general, las compañías no deberán cobrar suplementos a los pasajeros por llevar una maleta de mano en cabina ya que el equipaje de mano debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».

Así que desde ya mismo podemos empezar a reclamar si nos ha cobrado por nuestro equipaje de mano una cierta cantidad.