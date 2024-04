Zendaya cree que todavía no tiene «la suficiente confianza» para su debut como directora

A sus 27 años, Zendaya ha conseguido crear ya una carrera formidable como actriz, tanto en la gran pantalla como en el streaming. Su fama, le llegó a partir de su debut en la serie cómica de Disney, Shake It Up! Pero poco a poco, fue construyendo una filmografía cada vez más seria. Desde su adhesión al Universo Cinematográfico de Marvel con la franquicia Spider-Man, hasta su consagración a través de una serie generacional de la talla de Euphoria. Precisamente, es en esta malograda ficción de HBO donde además de continuar con su personaje de Rue, la intérprete iba a dar el salto a la dirección, poniéndose tras las cámaras en un capítulo de esa hipotética tercera temporada que no sabemos si algún día llegará. Independientemente del seguimiento de la creación de Sam Levinson, la ganadora del Emmy acaba de confesar que todavía no tiene «la suficiente confianza» para asumir ese reto.

A pesar de haber superado retos con los que otras figuras de la interpretación sueñan, este 2024 ha sido en realidad el año clave dentro de su proyección en Hollywood. Por un lado, porque ha ratificado su condición de estrella de taquillazos tras la saga del hombre araña, con el protagonismo absoluto en Dune: Parte dos. Por otro debido a su función como productora ejecutiva, liderando tanto en ese campo como en el reparto, la promoción de Rivales. Con la llegada de esta última a los cines, a Zendaya le han preguntado por ese desempeño como directora que tanto ha perseguido en los últimos años y que numerosos directores ya han destacado que posee en su interior. Sin embargo, por el momento la californiana quiere seguir aprendiendo desde su lado de la cámara.

Zendaya todavía no está preparada

Que Zendaya tiene alma de directora es algo que reconocen hasta aquellos que han tenido que dirigirla en el set. Empezando por Luca Guadagnino, el cineasta responsable de Rivales. Durante la promoción, cuando la exchica Disney explicaba que quizás era «demasiado consciente» de todo lo que le rodeaba, el realizador italiano la interrumpió para dejar algo claro: «Z (Zendaya) es directora. Te lo dije muchas veces y lo repito ahora al Times».

Durante esa charla con el NYT, la multidisciplinar artista reflejó con sus palabras que esa misma confianza que tenía el director de Call me by your name en ella, era algo que todavía no había conseguido absorber para sí misma: «Me encanta estar en el set porque no sólo es estimulante creativamente, sino que es uno de los pocos lugares donde me siento libre. Cualquiera que sea esa cosa en mi cerebro que es demasiado crítica y tímida, ese es el único lugar donde puedo ser espontánea y existir con el propósito de simplemente crear algo con otras personas y no sentirme culpable por ello. Pero no estoy en el lugar donde tenga la confianza suficiente para dedicarme a la dirección».

En 2022, la actriz ya reveló que estaba pensado que dirigiese el episodio 6 de la segunda temporada de Euphoria. Pero ya en aquel momento decidió esperar hasta la tercera. No obstante, por el momento y gracias a haber colaborado ya con grandes directores, Zendaya está aprendiendo de ellos hasta por fin, poder asumir ese reto. «Espero que algún día esa confianza entre en acción, pero hasta entonces, seguiré aprendiendo», le decía finalmente al New York Times.

‘Rivales’ se estrena este fin de semana

Por suerte y aunque todavía no tengamos el placer de descubrir su talentosa mirada detrás de la cámara, Zendaya sigue su carrera como actriz protagonizando proyectos como Rivales. El drama tenístico en el que interpreta a la exjugadora Tashi Duncan. Una joven promesa que se lesionó joven y que ahora es la entrenadora de Art (Mike Faist), su marido. Tras varias derrotas, Tashi decide apuntarlo a un torneo menor en el que coincide con Patrick (Josh O’Connor), antiguo amigo de Art y exnovio de Tashi. Un triángulo amoroso en el que ganar lo será todo.

Faist se hizo mundialmente conocido por el remake de West Side Story, mientras que a O’Connor lo hemos podido ver recientemente en la genial La quimera. En 2025, volverá a ponerse a las órdenes de Guadagnino, estrenando Separate Rooms.

Rivales estaba programada para llegar a los cines en septiembre del 2023, pero la huelga de actores obligó a cancelar su preestreno en el Festival de cine de Venecia. Ahora, está disponible en salas a partir de este 26 de abril. Por el momento no tiene otros proyectos agenciados a su futuro, más allá de su regreso a Arrakis con Dune 3.