Zack Snyder cierra el reparto de ‘Rebel Moon’ con el fichaje de Anthony Hopkins

Parece que Zack Snyder ha cerrado ya el reparto de Rebel Moon, su nuevo proyecto de ciencia ficción para Netflix. Y la verdad es que el director de 300 no podía generar más expectación que con el fichaje del dos veces ganador del Oscar, Anthony Hopkins. Sin embargo, según informa Deadline, la presencia del actor no será física, sino que pondrá voz a Jimmy, un robot de batalla increíblemente inteligente y defensor del anterior Rey asesinado.

Descrita por el propio Snyder como una mezcla entre el cine de Kurosawa y Star Wars, Rebel Moon se centra en una colonia pacifica de las afueras de la galaxia que es aterrorizada por el ejército de un tirano llamado Balisarius (Ed Skrein). Desesperada por encontrar ayuda, la protagonista llamada Kora (Sofia Boutella) buscará por varios planetas hasta reunir a un grupo de mercenarios que ayude a su pueblo a luchar contra Balisarius. Junto a estos actores y a Hopkins estarán Djimon Hounsou (Guardianes de la Galaxia), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Jena Malone (Stardust), Cary Elwes (La princesa prometida), Corey Stoll (Ant-Man) y Michiel Huisman (Juego de tronos), entre otros.

No es el único proyecto con el que Snyder está vinculado a la plataforma de “la gran N roja”, ya que el director tiene pendiente el estreno de la secuela de Ejército de los muertos, franquicia que ya estrenó el spin-off de Ejército de ladrones y la serie de animación Army of the dead: Lost Vegas. Actualmente Rebel Moon se encuentra en pleno rodaje, pero se espera que llegue a los cines en 2023. La agenda de Anthony Hopkins no es tan abultada como en el pasado y por delante tiene dos proyectos destacados, ser Sigmund Freud en Freud’s Last Session y The Son, film en el que compartirá reparto con Hugh Jackman, Laura Dern y Vanessa Kirby.

A pesar de la caída de suscriptores en el último trimestre, Netflix tiene en su agenda de estreno grandes superproducciones como El agente invisible, la película de 200 millones de presupuesto dirigida por los hermanos Russo. Lejos de dejar de producir blockbusters, lo que planea el servicio de streaming es reducir los presupuestos abultados de títulos más autorales como El irlandés de Martin Scorsese. Situación un tanto negativa para los directores más interesantes, los cuales habían encontrado en las plataformas el espacio que el cine de superhéroes y las franquicias han monopolizado en el cine.