Ya en cines: Julia Roberts y Luca Guadagnino siembran la duda con ‘Caza de brujas’

Como cada fin de semana, los nuevos estrenos fílmicos inundan una cartelera que cada vez está más cerca de ser un escaparate atractivo para la inminente temporada de premios. Hoy, destaca sobre todo Caza de brujas, la cinta protagonizada por Julia Roberts y dirigida por Luca Guadagnino que sirve como reflexión al fenómeno pos-metoo que tuvo un recibimiento mixto por parte de la prensa especializada en el pasado Festival de Cine de Venecia. A continuación, repasamos las principales novedades cinematográficas que están disponibles desde ya mismo en el patio de butacas:

Estrenos de la cartelera

‘Caza de brujas’

Producida por Sony Pictures y Amazon MGM Studios, la trama de Caza de brujas nos pone en la piel de una profesora universitaria que se encuentra en medio de un dilema sumamente complejo relacionado con un presunto abuso sexual: debe creer a su alumna predilecta o a su mejor amigo dentro de la profesión. Mientras tanto, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

Reparto: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg,Chloë Sevigny y Thaddea Graham, entre otros.

‘La cena’

Manuel Gómez Pereira reúne a un buen número de caras conocidas del cine patrio para adaptar la obra de José Luis Alonso de Santos. Una comedia de posguerra en la que un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, un maître meticuloso y un joven teniente deben preparar un banquete impecable para Franco.

Reparto: Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxandia, Antonio Resines y Nora Hernández.

‘La vida de Chuck’

Ha tardado demasiado en llegar a las salas, pero por fin podemos echar un vistazo al nuevo relato de Stephen King que adapta Mike Flanagan. Huyendo del terror y centrándose en el aspecto más vitalista del autor, la trama gira en torno a tres historias relacionadas con el personaje de Charles Krantz, desde su muerte hasta una infancia en una casa supuestamente encantada.

Reparto: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay y Mark Hamill completan el elenco principal.

‘La deuda’

Dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán, La deuda explora el problema de la vivienda y la gentrificación en España, poniendo el foco en un hombre de mediana edad y una anciana que conviven en un piso céntrico de Madrid. Cuando su hogar es adquirido por un fondo buitre, Ee hombre intentará conseguir el dinero para que no les desahucien en una carrera contrarreloj.

Reparto: Daniel Guzmán, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Mona Martínez, Frances Garrido y Fernando Valdivieso.

‘Un simple accidente’

Fue la ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de cine de Cannes. El cineasta iraní Jafar Panahi presenta un thriller que comienza con un aparente accidente sin importancia. Pero sin embargo, este despierta toda una serie de consecuencias que cada vez suponen un problema mayor.

Reparto: Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri y Delmaz Najafi

‘Good Boy’

Es una de las revoluciones cinematográficas del 2025 dentro del terror. Rodada desde la perspectiva de un perro, la historia se centra en cómo este y su dueño se mudan a una nueva casa rural de ensueño. No obstante, lo que comienza como un cambio positivo se convierte en una pesadilla de la que sólo es consciente el peludo compañero del protagonista.