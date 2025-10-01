Esto es lo que dicen los protagonistas de ‘La boda de mi mejor amigo’ sobre la segunda parte de la película

Los años 90 nos dejaron algunas de las mejores comedias románticas del cine reciente. Atrapado en el tiempo, Algo pasa con Mary, Jerry Maguire, Mejor imposible, Tienes un e-mail, 10 razones para odiarte…el género vivió una auténtica década de esplendor, pero quizás ninguna se recuerde tanto como la encantadora La boda de mi mejor amigo. Entre otras cosas, porque su elección casting-comandado por una fantástica Julia Roberts-sigue siendo tan perfecto como antaño y porque su banda sonora, todavía resuena en la cultura popular. Y claro, viviendo en la era de la nostalgia hollywoodiense donde reinan las secuelas tardías: los fans piden ahora un seguimiento que nos devuelva a los personajes de Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Diaz. No obstante ¿qué opinan las estrellas de una hipotética vuelta al universo de esta comedia nupcial?

Teniendo en cuenta que sólo este año hemos tenido continuaciones como Ponte en mi lugar de nuevo, Bridget Jones: Loca por él, Terminagolf 2, El contable 2 o Destino final 5: Lazos de sangre, el desarrollo de una segunda parte de La boda de mi mejor amigo no parece ni mucho menos, un despropósito. Eso sí, el proyecto necesitaría que al menos Roberts estuviese implicada para conocer qué ha sido del adorable rol de Julianne Potter en estos casi 30 años. Una curiosidad que se ha despertado tras una reciente entrevista a la ganadora del Oscar, mientras promocionaba Caza de brujas, su nueva cinta junto al cineasta Luca Guadagnino. ¿Estaría dispuesta la actriz? ¿volvería el mismo director? ¿qué hay de la presencia de Cameron Díaz?

¿’La boda de mi mejor amigo 2′?

Tras unos años alejada de los grandes papeles principales dentro de la industria, Robert conquistó a la audiencia de Netflix gracias a la enigmática y duramente criticada Dejar el mundo atrás. Una cinta dirigida por el creador de Mr. Robot, Sam Esmail. Con quien ya había trabajado en la magnífica serie Homecoming y para el que volverá a actuar en 2026 a través del thriller Panic Carefully. Un guion original de Esmail donde compartirá pantalla con Eddie Redmayne, Elizabeth Olsen y Brian Tyree Henry, entre otros.

Caza de brujas llegará a los cines españoles el próximo 17 de octubre y en su gira promocional, la actriz de Pretty Woman y Novia a la fuga fue preguntada por la posibilidad de llevar a cabo una La boda de mi mejor amigo 2, dentro de esta tendencia total por recuperar las historias y largometrajes del pasado.

«Me están hablando», le revelaba Roberts a Variety, mientras Guadagnino (presenten la entrevista), apuntaba a que él la dirigiría «en un segundo». Unas declaraciones que se suman a lo mencionado meses atrás por Mulroney, quien le reconoció a The New York Post que lo último que sabía es que «los abogados estaban hablando».

La directora perfecta para la secuela

De momento todo son rumores, pero Variety ya infirió en una ocasión en un posible desarrollo con Sony Pictures y la cineasta Celine Song al frente del proyecto. Song es la responsable del fantástico drama romántico Vidas pasadas y el pasado verano , desplegó su versión «más ligera» con el estreno de Materialistas. Su visión actualizada de las relaciones románticas y su ya demostrada experiencia rodando con estrellas la convertirían en una elección perfecta para el desarrollo de la secuela.

La boda de mi mejor amigo llegó a recaudar 300 millones de dólares y estuvo nominada a la mejor banda sonora original (comedia o musical) en los Oscar de 1998.