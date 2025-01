¿Una nueva secuela de ‘La máscara’? Cameron Diaz pone esta condición para su regreso

Tras una pausa de más de una década del terreno de la interpretación, parece que Cameron Díaz está recuperando su estatus de estrella. La estadounidense fue un icono de Hollywood en los 90 y a principios de los 2000 y, aunque se le recuerda sobre todo por comedias románticas y producciones con pocas ambiciones autorales, sí que ha terminado trabajando para grandes autores como Martin Scorsese, Terry Gilliam, Oliver Stone o Spike Jonze. Eso sí, su carrera profesional comenzó con la hilarante cinta de culto La máscara y lejos de no querer regresar al simpático recital de muecas del protagonista, Diaz estaría dispuesta a aparecer en una continuación bajo una única condición fundamental. La vuelta del propietario de la careta mágica: Jim Carrey.

La cuatro veces nominada al Globo de Oro realizó un impasse de once años, paralizando toda su futura filmografía y priorizando su lado más personal, centrándose en sus hijos y en varios proyectos propios alejados de todo ese ruido mediático que supone ser una de las actrices más conocidas dentro de la industria. Sin embargo, ahora que quiere volver a explotar su talento interpretativo, ¿por qué no plantear un reboot o secuela de la que fue su debut en el celuloide? La mascara fue una auténtica revolución dentro del box office internacional en 1994. Pues, a partir de un presupuesto de 54 millones de dólares, la producción de New Line Cinema consiguió cosechar 342 millones de dólares en todo el mundo, confirmando a Carrey como el rey cómico de la taquilla norteamericana tras otros fenómenos humorísticos que estrenó ese mismo año, de la talla de Ace Ventura, un detective diferente, Dos tontos muy tontos o La máscara. Y teniendo en cuenta que él también está viviendo una especie de resurgir en el lado comercial, gracias a la saga de Sonic, reunir a ambos sería una especie de catarsis nostálgica para los cinéfilos.

No sería por otra parte, algo muy extraño dentro de las tendencias audiovisuales de la meca del cine. Las secuelas tardías son «el pan nuestro de cada día». Por ejemplo, en 2024 vivimos la llegada de Gladiator II y Bitelchús Bitelchús y en el presente 2025, tendremos el estreno de 28 años después o de Karate Kid: Legends. Por ello, la vuelta de Diaz y Carrey sería un subidón de expectación, paradójicamente inesperada dentro de los proyectos a futuro en la escena. Sin tener en cuenta claro está, la malograda secuela de 2005 en la que no participaron los dos anteriores protagonistas.

‘La máscara 2’: sólo con Jim Carrey

La sinopsis oficial de La máscara es la siguiente: «Stanley Ipkiss es un empleado de banca extremadamente amable, pero es un pusilánime cuando tiene que enfrentarse a alguien. Tras uno de los peores días de su vida, Stanley encuentra una máscara que representa a Loki, un dios de la malicia y la travesura. Cuando se coloca la máscara se convierte en una persona completamente diferente».

Disponible actualmente en las plataformas de Netflix, Movistar +, Prime Video y Max, La máscara estuvo nominada a los mejores efectos visuales en los Oscar de 1994 y a pesar de la irregularidad de las críticas, terminó transformándose en un hito pop para la audiencia, derivando en una nefasta continuación y en una serie de animación tremendamente carismática.

Así, cuando le preguntaron a Diaz por las probabilidades de un seguimiento de su primera aparición en el cine, la intérprete tuvo muy claro que la participación de Carrey era casi una condición sine que non para su vuelta al papel: «Si Jim (Carrey) está a bordo, quiero decir, he estado aprovechándome de su éxito desde el primer día», le contaba a Access Hollywood en unas declaraciones recogidas por Variety.

La idea correcta

Precisamente durante la promoción de Sonic 3, el propio actor ya fue preguntado por ese preciso reboot y terminó asegurando que todo pasaba por la confección de un guion que mereciese la pena.

«Tiene que ser la idea correcta. Si alguien tuviera la idea correcta, supongo…No se trata realmente de dinero», explicaba en una conversación con Comicbook. Con todo, parece que lo último que falta para la consecución de una hipotética nueva La máscara 2 es el germen de creatividad que active los designios de algún productor ejecutivo. ¿Podría tener cabida como contenido exclusivo de alguna plataforma de streaming?

El pasado 17 de enero, Cameron Díaz estrenó De vuelta a la acción en Netflix y en 2026, volverá a poner su voz al personaje de Fiona para la esperadísima Shrek 5.