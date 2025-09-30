‘Los Simpson’ volverán a la gran pantalla con una nueva película: ¿recuperarán su mejor versión?

El hipotético final de Homer y compañía siempre ha estado en la boca de sus responsables y en el pensamiento de los fans, como algo que a priori, deberá suceder en algún momento. Sin embargo, la serie creada por Matt Groening ha sido recientemente renovada por una 40.ª temporada que se emitirá en 2028 y 2029 y lo más importante de todo: Los Simpson tiene una nueva película en camino. La cinta, todavía sin título oficial, fue anunciada hace algunas horas por la 20th Century Studios y Disney (estudio que pagó más de 70.000 millones de dólares en 2019 por la major). Pero ¿qué podemos esperar realmente de ella? ¿conseguirá recuperar el esplendor y la frescura que perdió tiempo atrás?

Con la llegada de una nueva ronda de episodios, la familia más icónica de la televisión alcanzará los 800 capítulos, convirtiéndose en la ficción del terreno de la animación-sin contar el mundo del anime japonés-más longeva de la historia. Aunque por el momento, más allá de la propia publicación de la noticia, el seguimiento es una incógnita. Lo que sí hemos podido observar con la nueva buena gracias a las redes sociales, es el primer cartel compartido por las dos compañías. En él podemos observar la mano de Homer agarrando una rosquilla que lleva varios «2» de colores, con un texto que traducido al castellano, señala «Homer volverá por una segunda», haciendo una alusión a la glotonería del personaje y a la llegada de una segunda parte fílmica 20 años después. En el post de la red social X, la Century Studios escribió «¡Genial! ¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva!», revelando aparte, la fecha oficial de su estreno: el 23 de julio de 2027.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

‘Los Simpson’ tendrán una nueva película

Los Simpson tuvieron su primera película en 2007, funcionando su proyección en salas como un fenómeno cultural de esos que uno no podía perderse. Eso sí, tanto la crítica como el público la recibió con cierta tibieza. Porque al igual que había sucedido con sus nuevas temporadas, el nivel de bromas, crítica y parodia de los habitantes de Springfield decayó exponencialmente desde su apogeo triunfal en los 90 y principios del siglo XXI. Y a ese detrimento de calidad le siguió un constante descenso de la audiencia, alcanzando mínimos este 2025.

No obstante, la marca sigue representando una propiedad intelectual valiosa para la casa del ratón. Por un lado porque ofrece un valor añadido a tener en cuenta dentro del catálogo de Disney Plus y después, como sucede con toda gran IP, Los Simpson generan unos ingresos gigantescos de merchandising y royalties. La primera película generó 536 millones de dólares en todo el mundo.

¿De qué trataba la primera cinta?

Dirigida por David Silverman (un veterano director de la serie), Los Simpson: La película nos presentaba una nueva metedura de pata de Homer con consecuencias altamente negativas para la ciudad de Springfield. El lugar quedó atrapado en una gigantesca cúpula de cristal para contener una catástrofe medioambiental provocada por el padre de familia, lo que obliga a la familia a encontrar un nuevo hogar e intentar averiguar cómo rescatar Springfield de su destrucción a manos del gobierno.

Todavía desconocemos si Silverman regresará a la dirección o si el estudio querrá a otra figura para dirigir las nuevas aventuras del universo amarillento creado por Groening, Sam Simon y James L. Brooks.