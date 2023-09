Xolo Maridueña regresará como ‘Blue Beetle’ en el universo DC de James Gunn

Después de que Blue Beetle supusiese un fracaso más en las salas para Warner Bros. Discovery y DC Studios este verano pasado, todo parecía indicar que la compañía mandaría a la nevera tanto al personaje como per ende, al actor mexicano. Sin embargo, parece que la historia de Jaime Reyes todavía no ha terminado según el productor ejecutivo James Gunn.

Gunn junto con Peter Safran, son los dos responsables de la creación del nuevo DC Universe. El segundo ha desarrollado su carrera profesional desarrollando proyectos, mientras que el primero firmó la trilogía de Guardianes de la Galaxia para Marvel, aparte de sentarse tras las cámaras en la secuela/reboot de El escuadrón suicida. Pero una de las características que más suele explotar este realizador es su participación en redes sociales (sobre todo Twitter), donde desmiente rumores de las futuras películas y al mismo tiempo confirma y comenta las principales novedades, a pesar de que hace un tiempo dijo que quizás debía dejar de ser tan asiduo al social media, ahora que tenía un puesto de responsabilidad en el Estudio. Sea como fuere, Gunn ha confirmado en su perfil de Threads que Reyes volverá en la nueva versión de DC:

James Gunn clarifies on 🧵 that Creature Commandos & Superman: Legacy will officially kick off DCU canon.

Also confirms that Xolo Maridueña, Viola Davis & John Cena will reprise their DCEU roles in the new canon. pic.twitter.com/EwbQNeCBVR

