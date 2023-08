‘Blue Beetle’: Un fracaso más en la taquilla para DC

Si hay algo que nos está dejando claro el 2022 es que el género de los superhéroes ya no es un valor seguro. Y es que, salvando propuestas como Spider-Man: Cruzando el multiverso o Guardianes de la Galaxia Vol. 3, son pocas las superproducciones de esta tipología que no se han estrellado ante una audiencia que parece un tanto saturada con tanto contenido. Por si la cantidad de producciones no fuese ya abrumadora, tienen el condicionante de ser mundos hiperconectados que obligan a los espectadores a tener que estar actualizados con las precuelas, secuelas, spin-offs y series de televisión si quieren comprender al 100% la trama de estas nuevas propuestas. Pero si hay una empresa que está saliendo mal parada de la exhibición en cines esa es Detective Comics, la cual tras los números recientes del estreno de Blue Beetle, confirma una mala racha en la que no tiene un éxito en la taquilla desde The Batman.

El día que una historia del justiciero de Gotham o del hombre araña funcionen mal en las salas, entonces podremos decir que la industria se encuentra en una profunda crisis. Estrenada el 4 de marzo de 2022, con todavía ciertas restricciones derivadas de la pandemia, The Batman logró recaudar 771 millones de dólares en la taquilla mundial. Está claro que la marca tiene sus fans, pero lo cierto es que el protagonismo de Robert Pattinson y la buena mano de Matt Reeves crearon un filme atípico, alejado de lo que habíamos visto en torno al personaje creado por Bob Kane en la gran pantalla.

‘Blue Beetle’ se suma a toda una serie de fracasos

Blue Beetle ha sido el peor estreno de la historia de DC en la taquilla. Algo que por otra parte, se veía venir al ser este un superhéroe completamente desconocido, sumado a un protagonista al que únicamente se le atribuye protagonizar la serie de Cobra Kai. 25,4 millones de dólares en Estados Unidos que auguran pérdidas, dado su presupuesto de 104 millones de dólares.

El drama es todavía mayor si repasamos los últimos estrenos de la compañía. Desde Aves de presa, hasta The Flash, pasando por Black Adam y Wonder Woman 1984. Todas ellas han dado pérdidas para el estudio. Incluso El escuadrón suicida de James Gunn, siendo un producto interesante y diferente al resto de largometrajes de la franquicia.

A la marca todavía le queda estrenar Aquaman y el Reino perdido, pero ¿llegaremos a ver los inicios del DC Universe que están creando Gunn y Peter Safran antes de que Warner Bros decida cortar el grifo a su explotación audiovisual del género superheroico?