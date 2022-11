Will Ferrell confirma su papel en ‘Barbie’: Será un malvado directivo de Mattel

Pocas películas, fuera del circuito de Marvel o DC, se esperan tanto como la adaptación de Barbie. La apuesta de Warner Bros por un súper elenco liderado por Margot Robbie y Ryan Gosling, bajo la atenta mirada de la cineasta Greta Gerwig, fue cautivando poco a poco la curiosidad de internet. Hasta el punto de eclosionar de satisfacción al ver las imágenes filtradas en las que los dos artistas lucían icónicos modelos de ropa de la popular marca de juguetes. Lejos de que el interés se centre en Robbie y Gosling, Barbie tiene un reparto secundario de lujo. Comenzando por la estrellas de Sex Education, Emma Mackey , Connor Swindells y Ncuti Gatwa, el protagonista de Marvel, Simu Liu tendrá su espacio como una hipotética versión asiática del muñeco Ken. Aparte de Michael Cera (Supersalidos), Alexandra Shipp (Tick, Tick Boom), ahora hemos podido confirmar que el papel de Will Ferrell será el de un malvado CEO de la marca Mattel.

El actor especializado en comedia habló en una entrevista con The Wall Street Journal de la producción: “Puedo interpretar al CEO de Mattel y ser ese tipo que es insensible, pero raro y luego, no puedo destripar nada, en cualquier caso me entusiasma”, contaba el actor de Zoolander. Según la sinopsis oficial, Barbie narrará como la clásica muñeca es expulsada del reino de ‘Barbieland’ por no ser lo suficientemente perfecta. Después, Ferrell siguió en su charla hablando de lo que podremos encontrarnos el año que viene cuando se estrene la cinta:

“En mi humilde opinión es el máximo ejemplo de ate alto y arte bajo. Es un encantador homenaje a la marca y, a la vez, no podría ser más satírico. Un asombroso comentario sobre el patriarcado masculino y las mujeres en la sociedad y por qué se critica a Barbie y, sin embargo, todas las niñas todavía quieren jugar con Barbie, cuando lo leí me dije ‘Esto es fantástico’.

Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023. El guion lo ha coescrito la propia Gerwig con su pareja, el también director Noah Baumbach. El responsable de Historia de un matrimonio dirigió a la actriz y directora en la celebrada Frances Ha. Todavía tendremos que esperar para ver incluso, un primer tráiler. Por su parte antes de finalizar el año, Ferrell tiene pendiente el estreno de El espíritu de la navidad, la película de Apple TV + en la que comparte protagonismo con Ryan Reynolds.