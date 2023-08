Un vistazo a ‘Fingernails’: El trío amoroso de ciencia ficción entre Jessie Buckley, Riz Ahmed y Jeremy Allen White

¿Qué pasaría si pudiésemos encontrar a nuestra alma gemela a través de la tecnología? Apple nos trae las primeras imágenes de Fingernails, la nueva cinta romántica de ciencia ficción dirigida por Christos Nikou. Ambientada en una realidad alternativa, la historia parte de la idea de que una máquina puede determinar si una pareja está enamorada o no, estudiando las uñas de los implicados.

New look at Christos Nikou’s ‘FINGERNAILS’ starring Jessie Buckley, Riz Ahmed and Jeremy Allen White.

In select theaters and on Apple TV+ November 3, 2023.

— Film Updates (@FilmUpdates) August 16, 2023