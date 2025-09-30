Es el último día: Netflix elimina estas 7 obras maestras del cine español

La «gran N roja» ya nos ha acostumbrado a la eliminación sistemática de grandes largometrajes cada mes. Una práctica habitual en el mundo del streaming, dado que dichas adquisiciones fílmicas que no son creaciones propias de las plataformas, mantienen unos derechos de exhibición limitados que deben renovarse antes de su despedida del catálogo. Porque aunque pueden volver en cualquier momento, por ahora Netflix se despide hoy de estas 7 obras maestras del cine español:

Netflix: adiós a estas obras maestras del cine español

1-‘El sur’

Una de las grandes obras inacabadas del celuloide patrio bajo la mirada del siempre poético Víctor Erice. Al norte de España, el médico Agustín vive con su mujer y su hija Estrella. Esta, sospecha que su enigmático padre guarda un secreto bajo su estricta privacidad

Reparto: Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren, Icíar Bollaín, Lola Cardona, Aurore Clément y Francisco Merino, entre otros.

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, en Movistar Plus y FlixOlé

2-‘El día de la bestia’

Netflix se va a deshacer de una buena cantidad de obras maestras del cine español y los fans de Álex de la Iglesia, no se va a librar de tal desgracia. La obra maestra del bilbaíno entró en la treintena este 2025 y nosotros, todavía no olvidamos al sacerdote de Álex Angulo y al carismático heavy interpretado por Santiago Segura.

Reparto: Álex Angulo, Santiago Segura, Armando de Razza, María Grazia Cucinotta, Terele Pávez, Saturnino García, Nathalie Seseña y Jimmy Barnatán

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, en Movistar Plus, HBO Max y FlixOlé

3-‘La vida mancha’

Es uno de los mejores trabajos de Enrique Urbizu y una de las primeras grandes actuaciones de José Coronado. La trama de este drama familiar se centra en Fito, un hombre con una aparente vida feliz truncada por su adicción al juego. Sin embargo, la aparición de su hermano Pedro complicará todavía más las cosas.

Reparto: José Coronado, Zay Nuba, Juan Sanz, Alfonso Torregrosa, Silvia Espigado y Yohana Cobo

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, en Movistar Plus y FlixOlé

4-‘Truman’

Hace bien poco, Cesc Gay nos regaló la fantástica Mi amiga Eva. No obstante, donde brilló el realizador catalán fue con Truman. Ganadora de 5 premios Goya, la historia se centraba en la relación de dos amigos de la infancia que tras muchos años, deben despedirse para siempre.

Reparto: Javier Cámara, Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl, Javier Gutiérrez, Eduard Fernández, Elvira Mínguez y Silvia Abascal

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, en Movistar Plus y SkyShowtime. Aparte, podemos encontrarla gratis en RTVE Play

5-‘Los otros’

No sabemos por qué Netflix no renueva la que sin duda es, una de las obras maestras del cine español más internacional. Pero desgraciadamente, esta historia de fantasmas ganadora de ocho premios Goya se despide hoy del catálogo de la empresa que dirige Ted Sarandos.

Reparto: Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley y Erik Sykes

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, Movistar Plus y FlixOlé

6-‘Bienvenido, míster Marshall’

Es difícil, tras más de medio siglo, seguir siendo actual. Y ese es precisamente uno de los grandes méritos del cine de Luís García Berlanga. El rey de la sátira española ya demostró con su segunda película saber radiografiar mejor que nadie la esencia de nuestro país. En esta ocasión lo hizo centrándose en la llegada del Plan Marshall al pequeño pueblo de Villar del Río.

Reparto: José Isbert, Lolita Sevilla, Manolo Morán, Alberto Romea, Elvira Quintilla y Luis Pérez de León

¿Seguirá disponible en otras plataformas? Sí, Movistar Plus y FlixOlé

7-‘Abre los ojos’

Dentro de este día de luto para los amantes del séptimo arte patrio, los fans de Amenábar son los que más van a perder. Porque Los otros no será la única eliminación de Netflix del director chileno: el terminal se cargará otras obras maestras del cine español firmadas por él, como Abre los ojos y Mar adentro. Unos descartes que llegan semanas después del estreno de su última cinta, El cautivo.