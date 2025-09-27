El libro que no vas a parar de leer: basado en la serie de Netflix más vista de toda Europa

En los últimos años, el género de la novela negra nórdica se ha consolidado como uno de los más influyentes y adictivos dentro de la literatura de suspense y misterio. Autores como Stieg Larsson, Camilla Läckberg o Henning Mankell pusieron la primera piedra de un fenómeno literario que combina tramas complejas, personajes profundos y un ambiente oscuro, frío y, a menudo, implacable. Ahora, uno de los últimos éxitos de este tipo de narrativa ha aterrizado en España, acompañado de una adaptación televisiva que se ha convertido rápidamente en la serie más vista de Netflix en Europa.

Viveca Sten, autora sueca nacida en Estocolmo en 1959, es un ejemplo de cómo la literatura puede surgir de caminos inesperados. Antes de dedicarse plenamente a escribir, trabajó en Scandinavian Airlines, presentó programas de radio, fue voluntaria en la Cruz Roja y desarrolló una exitosa carrera como abogada. Sin embargo, en 2011 decidió concentrarse en la escritura y, desde su primera novela, «En aguas tranquilas», se convirtió en una de las autoras más respetadas dentro del «nordic noir».

‘Los crímenes de Åre’, la serie de Netflix más vista de Europa

Más adelante, creó la saga «Los crímenes de Åre». El primer libro «Oculto en la nieve», se ha publicado recientemente en España y ya está generando gran expectación.

«La inspectora de policía Hanna Ahlander pierde su puesto de trabajo en Estocolmo y, de la noche a la mañana, su novio la deja por otra mujer y la echa de su apartamento. Sin otro sitio al que acudir, Hanna se muda al refugio de esquí de su hermana en la apacible localidad de Åre con la esperanza de empezar de nuevo.

Sin embargo, cuando una adolescente desaparece, Hanna no puede evitar meterse en la investigación del inspector de policía local, Daniel Lindskog, y hacer preguntas incómodas: ¿por qué habían bajado las notas escolares de la víctima? ¿Por qué su novio parece tan nervioso? ¿Y por qué su mejor amiga no habla con las autoridades? Cuando las temperaturas bajo cero descienden todavía más, una traicionera ventisca se abate sobre Åre mientras la investigación de Hanna y Daniel avanza contrarreloj. Perdida o secuestrada, viva o muerta, el tiempo se acaba para resolver el misterio de la chica desaparecida», detalla La Casa del Libro.

Tras el éxito literario, Netflix decidió adaptar la serie. La producción cuenta con cinco episodios, distribuidos en dos bloques: los tres primeros bajo el título «Oculto en la nieve» y los dos restantes como «Oculto en las sombras». La protagonista de la serie es Carla Sehn, actriz sueca que interpreta a Hanna Ahlander. La serie mantiene el estilo característico del «nordic noir»: atmósferas frías y tensas, música envolvente que refuerza la sensación de misterio, y un ritmo narrativo que alterna momentos de introspección con escenas de acción y tensión máxima.

Apenas unos días después de su estreno en Netflix, «Los crímenes de Åre» se convirtió en la serie más vista de Europa, superando los 30 millones de visualizaciones.

Otros libros de Viveca Sten

Además de la saga «Los crímenes de Åre», Viveca Sten ha escrito diversas obras que consolidan su posición como una de las grandes autoras de novela negra sueca del siglo XXI. Su estilo combina intriga, suspense y un profundo conocimiento de la psicología de sus personajes: