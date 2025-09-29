‘Animal’: tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de Luis Zahera que no te puedes perder

Con la incipiente llegada del mes de octubre, el mundo del cine y el streaming se preparan para afrontar todos los grandes estrenos que le quedan al 2025. En la gran pantalla tendremos fenómenos españoles como por ejemplo, Los domingos, la ganadora de la Concha de Oro en el Festival de cine de San Sebastián. Y por otro lado, el terreno de las plataformas preparará la despedida generacional de Stranger Things. Pero, entre tanta novedad es posible que a los espectadores se les escapen otros estrenos tan notables como la nueva serie de Luis Zahera que está a punto de aterrizar en Netflix: Animal.

Creada por Víctor García León, guionista responsable de otras series como Venga Juan y director de filmes de talla impoluta como Más pena que gloria y Vete de mí, Animal parece poseer todos los atributos necesarios para convertirse en un nuevo fenómeno dentro del catálogo de la «gran N roja». El showrunner codirige la ficción junto a Alberto de Toro, corealizador de Malnazidos y editor consagrado en el campo de la comedia, gracias a sus trabajos en 3 bodas de más, Spanish Movie, Superlópez y Wolfang, entre otras. Una mezcla de talento que promete ofrecernos muchas risas en esta nueva serie en la que Luis Zahera, ejerce como estrella principal después de destacar los últimos años como ese tipo de intérprete secundario que por su carisma, brillaba incluso por encima de muchos protagonistas. Pero ¿de qué trata realmente Animal? ¿quién más aparece en el elenco? ¿cuántos capítulos tendrá? ¿Cuándo se estrena oficialmente?

La nueva serie de Luis Zahera

Rodada en Galicia, la historia nos pone en la piel de Antón (Zahera), un veterinario rural que se ve obligado a trabajar en una tienda para mascotas dirigida por su sobrina, Uxía (Lucia Caraballo). Junto a ella, Antón deberá aprender a adaptarse, descubriendo que tanto el familia como en el trabajo, no todo se reduce al blanco y negro.

Él cura mascotas. Ella las sigue en Instagram. #AnimalNetflix, una comedia indomable, llega a Netflix el 3 de octubre. pic.twitter.com/KHUSEUh6Ct — Netflix España (@NetflixES) September 8, 2025

La nueva serie de Luis Zahera completa su reparto con Carmen Ruiz (Es por tu bien), Nuno Gallego (Olympo), Antonio Durán (Fariña), Sergio Abelaira (La viuda negra) y Adrián Viador (Me he hecho viral), entre otros. El tráiler de Animal respira el tono de esas comedias familiares que con un trasfondo dramático, terminan funcionando como relatos tiernos y reconfortantes. En este caso, la ligereza de su punta de partida, las actuaciones solventes y su temática que confronta los mundos de los animales en lo rural con el enclave doméstico de sus tendencias comerciales, prometen posicionar a la ficción como otro gran producto viral de la compañía.

Fecha de estreno y número de capítulos

Los seis capítulos de Animal llegarán al catálogo de Netflix el próximo 3 de octubre.

Un boomer y una zeta entran en u̶n̶ ̶b̶a̶r̶ una boutique de animales. #AnimalNetflix llega el 3 de octubre 🐾🐮🐑🐈🦮🐾 pic.twitter.com/lYpAgSAS6q — Netflix España (@NetflixES) September 23, 2025

El estreno coincide con un mes en el que la marca fundada por Marc Randolph y Reed Hastings concentrará un buen número de novedades. Desde la nueva temporada de la serie antológica Monstruo, centrándose en la figura de Ed Gein (3 de octubre), pasando por el thriller de La mujer del camarote 10 (10 de octubre) y dos ambiciosos proyectos de la talla de Una casa llena de dinamita (24 de octubre) y Maldita suerte (29 de octubre).