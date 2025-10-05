Triunfó en Italia en 2024 y ahora se puede ver en España: la película perfecta para pasar la tarde de domingo en casa

Gracias al streaming tenemos cada mes, la incorporación de nuevos blockbusters comerciales procedentes de Hollywood. Ya sea dentro del género de superhéroes o por ejemplo, con la adaptación del videojuego Minecraft. Pero al mismo tiempo, las plataformas también nos permiten el acceso a todo ese cine europeo que por un motivo u otro, no ha dispuesto de una distribución en las salas de exhibición patria. Y ese es el caso de la nueva película que acaba de llegar al catálogo de Movistar Plus: Vermiglio es una producción italiana perfecta para una tarde de autoría y belleza audiovisual desde el sofá del hogar.

Logrando recaudar más de 4 millones de dólares en la taquilla, Vermiglio fue un auténtico fenómeno para el séptimo arte italiano en 2024. Porque su desempeño en la cartelera no fue ni mucho menos, el único de sus méritos nacionales e internacionales conseguidos desde la presentación oficial del título en el Festival de Venecia. En el evento de la ciudad de los canales, el trabajo de la directora Maura Delpero se alzó con el Gran Premio del Jurado, dentro de una 81ª. edición en la que terminaría coronándose La habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Tras ello, fue elegida por el país de la bota para representar a la nación en los Oscar y aunque no fue escogida por los Académicos en las nominaciones finales, Vermiglio arrasó en los David di Donatello (galardones del cine italiano), llevándose 5 replicas de la famosa escultura del artista florentino. Entre ellas, la de mejor película. No obstante ¿de qué trata realmente este drama histórico ambientado en un precioso pueblo de los Alpes italianos y por qué es la película perfecta para disfrutar de una tarde de cine contemplativo?

Vermiglio: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Vermiglio nos pone en la piel de una familia que vive en un alejado pueblo en las montañas italianas, al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su tranquila existencia se ve alterada por la llegada de un soldado desertor. Su presencia desencadenará toda una serie de eventos que afectarán a cada uno de los miembros de la familia, incluyendo romances y varios temas tratados con enorme sutileza y una enorme belleza visual. Como puede ser la maternidad o las diferencias jerárquicas de la época entre hombres y mujeres.

Todo ello, a través de una fotografía por parte de Mikhail Krichman que logra capturar la poesía y la delicadeza rural del enclave natura y rural en el que se desarrolla la historia. Sólo por sus escenarios, Vermiglio ya es una película perfecta y digna de admirar en cualquier tarde de cine en casa.

En el elenco principal encontramos a Tommaso Ragno (Lazzaro Feliz), Giuseppe De Domenico (Amanda Knox), Roberta Rovelli (Fabricante de lágrimas), Martin Scrinzi (¡Gloria!) y Sara Serraiocco (El primer día de mi vida), entre otros. Vermiglio es el segundo largometraje de Delpero como cineasta, después del estreno de Hogar, su ópera prima en 2019.

La película perfecta de tarde

La crítica aplaudió enormemente el desempeño de Vermiglio, destacándola como una de las producciones del año. De hecho, en webs como Rotten Tomatoes, acumula un 93% de reseñas positivas. Así y con poco menos de dos horas de metraje, esta historia funciona como un relato intenso y sin demasiadas florituras, haciéndose ver como un retablo de planos fijos que a modo de cuadros, reflejan la austeridad de un planteamiento puro y profundamente clásico.

Por el momento, Vermiglio sólo está disponible en el catálogo de Movistar Plus.