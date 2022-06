Tráiler de ‘Viaje al paraíso’: George Clooney y Julia Roberts quieren evitar la boda de su hija

Universal Pictures acaba de compartir el primer tráiler de su nueva comedia romántica Viaje al paraíso. Una propuesta que perfectamente podría haber nacido en los 90, sobre todo si nos fijamos en sus dos estrellas protagonistas; George Clooney y Julia Roberts.

Los dos ganadores del Premio Oscar vuelven a coincidir en la gran pantalla más de una década después del inicio de la franquicia Ocean’s Eleven. En aquella historia de atracos dirigida por Steven Soderberh, Clooney y Roberts eran una pareja que se reencontraba a través del atraco a un Casino de Las Vegas. Aunque sí que es cierto que también protagonizaron Money Monster, de Jodi Foster en 2016. Ahora en Viaje al paraíso están divorciados y deberán unirse para detener la improvisada boda de su hija por cualquier vía, incluso si para ello, deben trabajar conjuntamente y volver a entenderse.

En el adelanto podemos ver a los dos actores, siempre apuestos, encontrándose en el avión que les llevará a Bali, para acudir a la improvisada boda de su hija, recién graduada en la universidad. La comicidad se presenta ya en la propia situación, en la que en el vuelo un desafortunado pasajero, hará de barrera entre los dos ex, escuchando su fracasada historia de amor llena de sarcasmo e insultos encubiertos. La hija, interpretada por Kaitkyn Dever (Súper empollonas) conoció a su futuro marido en un viaje de posgrado que realizó junto a su amiga Wren (Billie Lourd). La ex pareja no permitirá que su hija cometa el tremendo error que ellos mismos cometieron, hace casi veinte años.

Ambos realizan un pacto para engañar a su hija, haciendo todo lo que esta les hizo prometer que no harían. Esto es visible en el adelanto a través de un montaje un tanto histriónico que funciona a ritmo de Don’t Start Now de Dua Lipa. Viaje al paraíso está dirigida por Ol Parker, un cineasta que ha versado su carrera en realizar numerosas comedias románticas: Rosas Rojas, Ahora y siempre, Mamma Mia! Una y otra vez. George Clooney y Julia Roberts no sólo se limitarán a protagonizar la cinta, sino que la actriz de Pretty Woman la producirá bajo el sello Red Om Films, mientras que Clooney y Grant Heslov harán lo mismo para Smokehouse Pictures.

Viaje al paraíso está programada para estrenarse después del verano, el próximo 16 de septiembre en cines.