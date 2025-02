Tráiler de ‘On Swift Horses’: un drama bisexual protagonizado por Jacob Elordi y Daisy Edgar-Jones

Tras su preestreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024, On Swift Horses encarrila su llegada a los cines con un intenso primer tráiler. Adquirida por Sony Pictures Classics y adaptando la novela de Shannon Pufahl, el filme llegará a los cines estadounidenses el próximo 25 de abril. Mientras que en España, todavía tendremos que esperar una fecha de estreno oficial de este drama ambientado en la América de los años 50, el cual encuentra entre sus máximas virtudes, un elenco joven lleno de estrellas y caras conocidas de Hollywood comandadas por Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi.

La cinta supone el regreso de Daniel Minahan al terreno del largometraje. El cineasta debutó en el celuloide en 2001 con Series 7, pero desde entonces, su labor narrativa se ha centrado en el terreno de la pequeña pantalla. Y no series cualquiera, precisamente. Minahan ha dirigido capítulos para A dos metros bajo tierra, Deadwood, Anatomía de Grey, True Blood, The Good Wife, Juego de Tronos, Ray Donovan y The Newsroom, entre otras. Ahora, su labor regresa al mundo fílmico tras toda una serie de nominaciones (23) a los Globos de Oro y a los premios Emmy. En su presentación, On Swift Horses fue recibida con críticas mixtas, aunque seguramente su encuentro con el público norteamericano sea el que marque el devenir de la producción y su llegada a Europa. Como bien se encargar de reseñar el adelanto, la adaptación de la historia de de Pufahl está producida por los ejecutivos que nos brindaron Call me by your name y Nomadland. Pero, ¿de qué trata On Swift Horses?

‘On Swift Horses’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de On Swift Horses es la siguiente: «En los años 50, los recién casados Muriel y Lee dejan su hogar en Kansas para comenzar una nueva vida en San Diego, con trabajos estables y una casa en la que podrán formar una familia. Mientras tanto, el hermano de Lee, Julius, regresa de la Guerra de Corea sin ninguna expectativa de futuro. Con un talento natural para el póquer, termina en Las Vegas. Durante ese tiempo, Muriel y Julius se escriben, sin darse cuenta de lo mucho que tienen en común. Aburrida de servir mesas, Muriel comienza a apostar en las carreras de caballos en secreto…y a ganar. Muriell y Julius se encontrarán en viajes paralelos que involucran transgresiones clandestinas que podrían ponerlos en un peligro mayor del que ninguno de los dos esperaba».

Aparte de contar con Elordi y Edgar-Jones, el elenco de este drama romántico se completa con Will Poulter (Midsommar), Diego Calva (Babylon), Sasha Calle (The Flash) y Don Swayze (American Horrror Story: 1984). La estrella de Euphoria viene de protagonizar recientemente Oh, Canada y en el futuro más cercano, al australiano lo veremos como el Frankenstein que Guillermo del Toro ultima para Netflix y en 2026, protagonizará junto a Margot Robbie la adaptación de Cumbres borrascosas. Por su parte, a la estrella de Normal People la vimos el pasado verano liderando el reparto de Twisters y también tendrá una complicada agenda fílmica futura, con proyectos como Voyagers y Prince Charming. el escritor Bryce Kass se ha encargado de materializar el guion basado en la novela de Pufahl, publicada en 2019. Por el momento, Kass simplemente tiene créditos como autor del libreto El asesinato de la familia Borden.

Paul Newman como referente

Nadie duda de la capacidad de Elordi para ser un auténtico galán de la gran pantalla. A sus 27 años y a pesar de haber comenzado su carrera con comedias románticas juveniles, el de Brisbane ha construido toda una filmografía a las órdenes de grandes cineastas de la talla de Emerald Fennell, Sofia Coppola o Paul Schrader. Actualmente se encuentra rodando la tercera temporada de Euphoria y el año que viene podremos verle protagonizando The Dog Stars, la nueva cinta con la que Ridley Scott ha reunido a Margaret Qualley, Guy Pearce y Josh Brolin en un mismo reparto.

En unas declaraciones para Vanity Fair a finales de 2024, Elordi compartió cómo esta actuación había estado influenciada ciertamente por la figura de Paul Newman: «Simplemente vi las películas de Paul Newman e intenté construir una voz en torno a la forma en que hablaba y un movimiento en torno a la forma en que se movía, particularmente en Hud: El más salvaje entre mil porque tiene una gran sensibilidad en su actuación acerada».